В АРМА начат независимый внешний аудит эффективности

В АРМА стартовал независимый внешний аудит эффективности деятельности Агентства.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Команда Агентства по розыску и менеджменту активов провела учредительную встречу с членами Комиссии по независимому внешнему аудиту эффективности АРМА.

Стороны согласовали формат работы, график и этапы оценки. Комиссия проверит, как Агентство выполняет свои полномочия, определенные законом, и проанализирует ключевые направления его деятельности", - говорится в сообщении.

Аудит проходит при поддержке проекта международной технической помощи "Содействие приближению Украины к ЕС в сфере верховенства права (3*E4U)", который реализует Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) и Международная организация по праву развития (IDLO).

Что предшествовало?

В январе 2026 года Кабмин утвердил состав Комиссии. В нее вошли международные эксперты из Нидерландов, Румынии, Великобритании и Польши с опытом в сфере уголовного права, борьбы с коррупцией и возвращения активов.

В АРМА отметили, что независимый аудит – важный шаг для реализации Закона № 4503-IX и выполнения обязательств Украины в переговорах о вступлении в ЕС по разделу 24 "Юстиция, свобода и безопасность".

По его итогам АРМА получит независимую оценку своей работы и четкие рекомендации для дальнейших изменений – чтобы повысить эффективность управления арестованными активами и усилить прозрачность деятельности.

