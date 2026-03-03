В АРМА розпочато незалежний зовнішній аудит ефективності
В АРМА стартував незалежний зовнішній аудит ефективності діяльності Агентства.
Про це повідомила пресслужба Агентства, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Команда Агентства з розшуку та менеджменту активів провела установчу зустріч із членами Комісії з незалежного зовнішнього аудиту ефективності АРМА.
Сторони погодили формат роботи, графік та етапи оцінювання. Комісія перевірить, як Агентство виконує свої повноваження, визначені законом, і проаналізує ключові напрями його діяльності", - йдеться в повідомленні.
Аудит проходить за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права (3*E4U)", який реалізує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), та Міжнародної організації права розвитку (IDLO).
Що передувало?
У січні 2026 року Кабмін затвердив склад Комісії. До неї увійшли міжнародні експерти з Нідерландів, Румунії, Великої Британії та Польщі з досвідом у сфері кримінального права, боротьби з корупцією та повернення активів.
В АРМА зазначили, що незалежний аудит – важливий крок для реалізації Закону № 4503-IX та виконання зобов’язань України в переговорах щодо вступу до ЄС за розділом 24 "Юстиція, свобода і безпека".
За його підсумками АРМА отримає незалежну оцінку своєї роботи та чіткі рекомендації для подальших змін – щоб підвищити ефективність управління арештованими активами і посилити прозорість діяльності.
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