Продаж 460 гектарів на полонині Боржава: АРМА відмовилося підписати протокол про визнання торгів
Агентство з розшуку та менеджменту активів ухвалило рішення відмовитися від підписання протоколу про результати електронних торгів щодо реалізації 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області.
Про це повідомляє пресслужба Агентства, передає Цензор.НЕТ.
Перевірка переможців аукціону
Як зазначається, 8 січня 2026 року, після публікації протоколу про результати електронних торгів, АРМА в межах своїх повноважень забезпечило проведення ретельної перевірки переможців аукціону.
Отримана під час перевірки інформація свідчить про наявність ознак пов’язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників.
АРМА не підписало протокол
У зв’язку з цим Агентство відмовилося від підписання протоколу про визнання торгів такими, що відбулися, та від укладення договору купівлі-продажу. Організатора торгів поінформовано про виявлені факти, вжито необхідних процедурних заходів.
"Електронна система Prozorro.Продажі забезпечує конкурентність і прозорість торгів, тоді як АРМА несе відповідальність за кінцевий результат – недопущення повернення активу під контроль осіб, пов’язаних із кримінальними правопорушеннями. Такий підхід відповідає вимогам законодавства, а також міжнародним зобов’язанням України, зокрема Конвенції ООН проти корупції", - наголошують в Агентстві.
Офіційні звернення
Крім того, АРМА направило офіційні звернення до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання процесуальної оцінки встановленої пов'язаності.
"Після отримання позиції компетентних органів Агентство забезпечить подальші кроки відповідно до законодавства, зокрема проведення нової оцінки та організацію повторного аукціону з урахуванням оновлених підходів до управління арештованими активами, передбачених Законом про реформу АРМА", - додали в Агентстві.
Превентивні антикорупційні запобіжники
Як наголошується, зазначений приклад продажу земель на полонині Боржава використано для вдосконалення підходів до перевірки учасників аукціонів з метою інституціоналізації превентивних антикорупційних запобіжників, а не реагування постфактум.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань проводять досудове розслідування щодо можливих порушень у діяльності АРМА. Мова про аукціон, який відбувся 8 січня 2026 року. Тоді АРМА продало три земельні ділянки на полонині Боржава загальною площею 460 гектарів. Загальна сума продажу становила 89,5 млн гривень.
