УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8096 відвідувачів онлайн
Новини АРМА продало Льовочкіну землю в Карпатах
5 191 11

Продаж 460 гектарів на полонині Боржава: АРМА відмовилося підписати протокол про визнання торгів

АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів ухвалило рішення відмовитися від підписання протоколу про результати електронних торгів щодо реалізації 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба Агентства, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перевірка переможців аукціону

Як зазначається, 8 січня 2026 року, після публікації протоколу про результати електронних торгів, АРМА в межах своїх повноважень забезпечило проведення ретельної перевірки переможців аукціону.

Отримана під час перевірки інформація свідчить про наявність ознак пов’язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава продала депутату ОПЗЖ Льовочкіну 460 гектарів у Карпатах по 2 тисячі гривень за сотку

АРМА не підписало протокол

У зв’язку з цим Агентство відмовилося від підписання протоколу про визнання торгів такими, що відбулися, та від укладення договору купівлі-продажу. Організатора торгів поінформовано про виявлені факти, вжито необхідних процедурних заходів.

"Електронна система Prozorro.Продажі забезпечує конкурентність і прозорість торгів, тоді як АРМА несе відповідальність за кінцевий результат – недопущення повернення активу під контроль осіб, пов’язаних із кримінальними правопорушеннями. Такий підхід відповідає вимогам законодавства, а також міжнародним зобов’язанням України, зокрема Конвенції ООН проти корупції", - наголошують в Агентстві.

Також читайте: 460 га землі, придбаної за вкрадені бюджетні гроші, повертають родині Льовочкіна, - Ніколаєнко

Офіційні звернення

Крім того, АРМА направило офіційні звернення до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання процесуальної оцінки встановленої пов'язаності.

"Після отримання позиції компетентних органів Агентство забезпечить подальші кроки відповідно до законодавства, зокрема проведення нової оцінки та організацію повторного аукціону з урахуванням оновлених підходів до управління арештованими активами, передбачених Законом про реформу АРМА", - додали в Агентстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як Льовочкін украв шмат Карпат і йому за це нічого не було || Без цензури. ВIДЕО

Превентивні антикорупційні запобіжники

Як наголошується, зазначений приклад продажу земель на полонині Боржава використано для вдосконалення підходів до перевірки учасників аукціонів з метою інституціоналізації превентивних антикорупційних запобіжників, а не реагування постфактум.

Також читайте: АРМА перевірить продаж 460 га у Карпатах оточенню нардепа від ОПЗЖ Льовочкіна по 2000 гривень за сотку

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань проводять досудове розслідування щодо можливих порушень у діяльності АРМА. Мова про аукціон, який відбувся 8 січня 2026 року. Тоді АРМА продало три земельні ділянки на полонині Боржава загальною площею 460 гектарів. Загальна сума продажу становила 89,5 млн гривень.

Автор: 

земля (1744) Льовочкін Сергій (163) АРМА (675) Закарпатська область (2237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Не будь розголосу то все АРМА підписала б
показати весь коментар
08.02.2026 16:12 Відповісти
+7
Виконавців на місцях цієї земельної афери, добре знають Українці і місцеві Українці!! Вон усі у вишиванках, на фото в інтернеті! Так що, чекайте на гостей-відвідувачів з поясненням своїх дій!!! Це такі ж гниди на помадах, як і оті коригувальники-убивці Українців!!!!
показати весь коментар
08.02.2026 16:28 Відповісти
+6
Це не надовго. Заповідну полонину Ігарь Валєрічь купить і збудує Буковель-2
показати весь коментар
08.02.2026 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не надовго. Заповідну полонину Ігарь Валєрічь купить і збудує Буковель-2
показати весь коментар
08.02.2026 15:59 Відповісти
Не будь розголосу то все АРМА підписала б
показати весь коментар
08.02.2026 16:12 Відповісти
Виконавців на місцях цієї земельної афери, добре знають Українці і місцеві Українці!! Вон усі у вишиванках, на фото в інтернеті! Так що, чекайте на гостей-відвідувачів з поясненням своїх дій!!! Це такі ж гниди на помадах, як і оті коригувальники-убивці Українців!!!!
показати весь коментар
08.02.2026 16:28 Відповісти
Їм уже мало, що вони розікрали землі і надра всієї України, - вони уже полізли на наші святі Карпати. "Шмайсери" в гуцулів завжди приховані і в чудовому стані...
показати весь коментар
08.02.2026 16:46 Відповісти
Нічого. Татаров + арахамія додадут ще пару "прокладок" - і вуаля...
показати весь коментар
08.02.2026 17:30 Відповісти
Всіх хто був причетний, нах....уй по звільняти, вже достали такі хитро роблені
показати весь коментар
08.02.2026 17:43 Відповісти
маскальський офіс генеральної прокуратури і дбр кацапський "проводять розслідування" ? це вже повний пісець. Про цю аферу ригів було відомо всім лише зелений огп і дбр не чули. А як почули то "розслідують" з відомим висновком.
показати весь коментар
08.02.2026 18:48 Відповісти
Анекдот!
- Офіціянт, порахуйте нас будьласка.
- Секунду, ви замовляли це, потім це, ось це - вийшло сто долярів!
- Як це вийшло сто долярів?!
- Ну не вийшло...((
показати весь коментар
08.02.2026 19:00 Відповісти
Облом
показати весь коментар
08.02.2026 19:09 Відповісти
А гроші за лобіювання цієї "угоди" вже розійшлися...повертати будуть з жалем...а може і кров'ю...
показати весь коментар
08.02.2026 21:07 Відповісти
Хіба продаж землі під час війни не заборонено Конституцією України.
Точно, в нас не має війни, в нас військовий стан який продовжують вже четвертий рік підряд, Конституція на паузі, преЗедент нелегітимний, а зброд з Верховної Ради не можуть ніяк до купи зібрати, всі десь в відрядженні, папуасам з теплих країн договори на поставку снігу заключають.
показати весь коментар
08.02.2026 21:50 Відповісти
 
 