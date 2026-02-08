Новости АРМА продало Левочкину землю в Карпатах
Продажа 460 гектаров на полонине Боржава: АРМА отказалось подписать протокол о признании торгов

АРМА

Агентство по розыску и управлению активами приняло решение отказаться от подписания протокола о результатах электронных торгов по реализации 460 гектаров земель на полонине Боржава в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства, передает Цензор.НЕТ.

Проверка победителей аукциона

Как отмечается, 8 января 2026 года, после публикации протокола о результатах электронных торгов, АРМА в пределах своих полномочий обеспечило проведение тщательной проверки победителей аукциона.

Полученная в ходе проверки информация свидетельствует о наличии признаков связанности, которые по международным стандартам asset recovery считаются неприемлемыми, поскольку могут создавать риск фактического возвращения актива под контроль прежних владельцев.

АРМА не подписало протокол

В связи с этим Агентство отказалось от подписания протокола о признании торгов состоявшимися и от заключения договора купли-продажи. Организатор торгов проинформирован об обнаруженных фактах, приняты необходимые процедурные меры.

"Электронная система Prozorro.Продажи обеспечивает конкурентность и прозрачность торгов, тогда как АРМА несет ответственность за конечный результат – недопущение возвращения актива под контроль лиц, связанных с уголовными правонарушениями. Такой подход соответствует требованиям законодательства, а также международным обязательствам Украины, в частности Конвенции ООН против коррупции", - отмечают в Агентстве.

Официальные обращения

Кроме того, АРМА направило официальные обращения в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения процессуальной оценки установленной связанности.

"После получения позиции компетентных органов Агентство обеспечит дальнейшие шаги в соответствии с законодательством, в частности проведение новой оценки и организацию повторного аукциона с учетом обновленных подходов к управлению арестованными активами, предусмотренных Законом о реформе АРМА", - добавили в Агентстве.

Превентивные антикоррупционные меры

Как отмечается, указанный пример продажи земель на полонине Боржава использован для совершенствования подходов к проверке участников аукционов с целью институционализации превентивных антикоррупционных мер, а не реагирования постфактум.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований проводят досудебное расследование возможных нарушений в деятельности АРМА. Речь идет об аукционе, который состоялся 8 января 2026 года. Тогда АРМА продала три земельных участка на полонине Боржава общей площадью 460 гектаров. Общая сумма продажи составила 89,5 млн гривен.

+19
Не будь розголосу то все АРМА підписала б
08.02.2026 16:12 Ответить
+7
Виконавців на місцях цієї земельної афери, добре знають Українці і місцеві Українці!! Вон усі у вишиванках, на фото в інтернеті! Так що, чекайте на гостей-відвідувачів з поясненням своїх дій!!! Це такі ж гниди на помадах, як і оті коригувальники-убивці Українців!!!!
08.02.2026 16:28 Ответить
+6
Це не надовго. Заповідну полонину Ігарь Валєрічь купить і збудує Буковель-2
08.02.2026 15:59 Ответить
Їм уже мало, що вони розікрали землі і надра всієї України, - вони уже полізли на наші святі Карпати. "Шмайсери" в гуцулів завжди приховані і в чудовому стані...
08.02.2026 16:46 Ответить
Нічого. Татаров + арахамія додадут ще пару "прокладок" - і вуаля...
08.02.2026 17:30 Ответить
Всіх хто був причетний, нах....уй по звільняти, вже достали такі хитро роблені
08.02.2026 17:43 Ответить
маскальський офіс генеральної прокуратури і дбр кацапський "проводять розслідування" ? це вже повний пісець. Про цю аферу ригів було відомо всім лише зелений огп і дбр не чули. А як почули то "розслідують" з відомим висновком.
08.02.2026 18:48 Ответить
Анекдот!
- Офіціянт, порахуйте нас будьласка.
- Секунду, ви замовляли це, потім це, ось це - вийшло сто долярів!
- Як це вийшло сто долярів?!
- Ну не вийшло...((
08.02.2026 19:00 Ответить
Облом
08.02.2026 19:09 Ответить
А гроші за лобіювання цієї "угоди" вже розійшлися...повертати будуть з жалем...а може і кров'ю...
08.02.2026 21:07 Ответить
Хіба продаж землі під час війни не заборонено Конституцією України.
Точно, в нас не має війни, в нас військовий стан який продовжують вже четвертий рік підряд, Конституція на паузі, преЗедент нелегітимний, а зброд з Верховної Ради не можуть ніяк до купи зібрати, всі десь в відрядженні, папуасам з теплих країн договори на поставку снігу заключають.
08.02.2026 21:50 Ответить
 
 