Продажа 460 гектаров на полонине Боржава: АРМА отказалось подписать протокол о признании торгов
Агентство по розыску и управлению активами приняло решение отказаться от подписания протокола о результатах электронных торгов по реализации 460 гектаров земель на полонине Боржава в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства, передает Цензор.НЕТ.
Проверка победителей аукциона
Как отмечается, 8 января 2026 года, после публикации протокола о результатах электронных торгов, АРМА в пределах своих полномочий обеспечило проведение тщательной проверки победителей аукциона.
Полученная в ходе проверки информация свидетельствует о наличии признаков связанности, которые по международным стандартам asset recovery считаются неприемлемыми, поскольку могут создавать риск фактического возвращения актива под контроль прежних владельцев.
АРМА не подписало протокол
В связи с этим Агентство отказалось от подписания протокола о признании торгов состоявшимися и от заключения договора купли-продажи. Организатор торгов проинформирован об обнаруженных фактах, приняты необходимые процедурные меры.
"Электронная система Prozorro.Продажи обеспечивает конкурентность и прозрачность торгов, тогда как АРМА несет ответственность за конечный результат – недопущение возвращения актива под контроль лиц, связанных с уголовными правонарушениями. Такой подход соответствует требованиям законодательства, а также международным обязательствам Украины, в частности Конвенции ООН против коррупции", - отмечают в Агентстве.
Официальные обращения
Кроме того, АРМА направило официальные обращения в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения процессуальной оценки установленной связанности.
"После получения позиции компетентных органов Агентство обеспечит дальнейшие шаги в соответствии с законодательством, в частности проведение новой оценки и организацию повторного аукциона с учетом обновленных подходов к управлению арестованными активами, предусмотренных Законом о реформе АРМА", - добавили в Агентстве.
Превентивные антикоррупционные меры
Как отмечается, указанный пример продажи земель на полонине Боржава использован для совершенствования подходов к проверке участников аукционов с целью институционализации превентивных антикоррупционных мер, а не реагирования постфактум.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований проводят досудебное расследование возможных нарушений в деятельности АРМА. Речь идет об аукционе, который состоялся 8 января 2026 года. Тогда АРМА продала три земельных участка на полонине Боржава общей площадью 460 гектаров. Общая сумма продажи составила 89,5 млн гривен.
