"Украина с побережья Ливии атаковала морскими дронами российский газовоз в Средиземном море", - Минтранс РФ. ВИДЕО
В российском Минтрансе утверждают, что украинские беспилотные катера атаковали российский газовоз в Средиземном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Все 30 членов экипажа "Арктик Метагаз" спасены", - заверила российская сторона.
Ведомство утверждает, что танкер Arctic Metagaz, который шел с грузом из порта Мурманск, с побережья Ливии атаковали беспилотные катера Украины.
На опубликованных кадрах видно возгорание на газовозе.
Украинская сторона ситуацию не комментировала. Больше информации на данный момент не известно.
громадянська війна на **********
А з Лівією треба мати партнерські відносини
на фото це чітко видно
Може це «Чорна перлина» яка скрізь полює за кацапскими коритами?
А ціль законна.