4 747 41

"Украина с побережья Ливии атаковала морскими дронами российский газовоз в Средиземном море", - Минтранс РФ. ВИДЕО

В российском Минтрансе утверждают, что украинские беспилотные катера атаковали российский газовоз в Средиземном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Детали 

"Все 30 членов экипажа "Арктик Метагаз" спасены", - заверила российская сторона. 

Ведомство утверждает, что танкер Arctic Metagaz, который шел с грузом из порта Мурманск, с побережья Ливии атаковали беспилотные катера Украины.

На опубликованных кадрах видно возгорание на газовозе.

Читайте также: Украина отслеживает возможное использование РФ морского дрона "Скорлупа", - ВМС

Украинская сторона ситуацию не комментировала. Больше информации на данный момент не известно.

корабль (255) россия (22333) Средиземное море (22) морской дрон (48)
Топ комментарии
+22
Ми? Та нє, то місцеві мешканці. Там дрони можна купити на кожному базарі і ваапче «какіє ваши даказатєльства»
04.03.2026 11:01 Ответить
+20
кацапи самі себе атакували
громадянська війна на **********
04.03.2026 10:59 Ответить
+13
Ну,отличная работа,розширяйте бизнес.
04.03.2026 11:00 Ответить
кацапи самі себе атакували
громадянська війна на **********
04.03.2026 10:59 Ответить
А почему" ніби то"? Стыдно сомневаться, когда абсолютно уверен))
04.03.2026 11:51 Ответить
а шо так можна ?
04.03.2026 11:00 Ответить
Ну,отличная работа,розширяйте бизнес.
04.03.2026 11:00 Ответить
Ми? Та нє, то місцеві мешканці. Там дрони можна купити на кожному базарі і ваапче «какіє ваши даказатєльства»
04.03.2026 11:01 Ответить
згорівший газовоз
04.03.2026 11:05 Ответить
кацапський гімновоз, а не газовоз
04.03.2026 11:44 Ответить
Лівія НАШі !
04.03.2026 11:04 Ответить
Ну й молодці, нехрен плавати в нашому морі))
04.03.2026 11:04 Ответить
Скоріше це полотенця подякували за обіцянку підтримки, та підписані договора про захист
04.03.2026 11:05 Ответить
Катера мабуть з крилами? Доплили до танкера взлетіли й згори вдарили?
04.03.2026 11:05 Ответить
Самовозгорание и будут еще.
04.03.2026 11:06 Ответить
.... або "курілі в нєположєнном мєстє"
04.03.2026 11:52 Ответить
💣Російський газовоз вибухнув та потонув в Середземному морі після атаки
04.03.2026 11:07 Ответить
https://t.me/voynareal/132355 фото відео
04.03.2026 11:08 Ответить
Чого він там шарився? - от і получив по сусалах
04.03.2026 11:07 Ответить
Українські хлопці молодці.
А з Лівією треба мати партнерські відносини
04.03.2026 11:08 Ответить
ойойой... занили-заскиглили
04.03.2026 11:09 Ответить
Оце як же їх нахріначили ЗСУ, шо їм вже у будь якому місці світу мерещаться український слід.
04.03.2026 11:11 Ответить
Скоро і в Балтійському морі почнетьця! 😁
04.03.2026 11:33 Ответить
Ви ще дирку у борті цього корита не бачили:

04.03.2026 11:11 Ответить
точно кацапи самі собі дзюрку пробили
на фото це чітко видно
04.03.2026 11:13 Ответить
Якась вона дуже симетрична як для вибуху
04.03.2026 11:15 Ответить
Ой ****...
04.03.2026 11:11 Ответить
Наговоры это всё . Это Иран по танкерам лупит.
04.03.2026 11:14 Ответить
"Якщо не ми,то не ми" (c)
04.03.2026 11:14 Ответить
Не ходите, дети, В Африку гулять. В Африке разбойник, В Африке злодей, В Африке ужасный. Бар-ма-лей!
04.03.2026 11:15 Ответить
Азербайджан то же шииты. Как вы думаете верующие рады, что ( по заявлениям официальных лиц) убили около сотни шиитских духовных лидеров.
04.03.2026 11:16 Ответить
Для шиїтів смерть за віру - це велика почесть, як і в будь-якій вірі (крім язичників й іудеїв)
04.03.2026 11:25 Ответить
Кроме религиозного есть еще и национальный фактор .В Иране более 20 млн азербайджанцев проживает в потенциально сепаратистском регионе и Азербайджан не слишком ладит с Ираном точнее с аятоллами через их поддержку Армении плюс дружит с суннитской Турцией(это к слову о религиозной солидарности 😁)против тех же аятолл и раши
04.03.2026 11:49 Ответить
Похоже совсем скоро Украина будет ******* москалей в Арктике... от то кацапы взяли Киев за три дня...
04.03.2026 11:17 Ответить
ну і шо нам тепер робить😀
04.03.2026 11:18 Ответить
Щож це за дрони ? Летючі голандці?
Може це «Чорна перлина» яка скрізь полює за кацапскими коритами?
04.03.2026 11:19 Ответить
Ну то й що? Україна з кацапстаном у стані війни, тому має повне право бити по будь-яким кацапським цілям будь де.
04.03.2026 11:23 Ответить
Дуже файно.
А ціль законна.
04.03.2026 11:24 Ответить
Якщо що, то динозаврів теж Україна винищила 🤔😁
04.03.2026 11:24 Ответить
В Лівії, зараз, два центра сили. І Абдулхамід Дбейба, і Халіфа Хафтар, дружать з Москвою, та одержують від Кремля зброю
04.03.2026 11:31 Ответить
Мінтранс України: "Московія атакувала пасажирський поїзд в Миколаєві".
04.03.2026 11:40 Ответить
Я теж крило на машині подряпав.Олівцем підмалював і всьо.А там нічого страшного.Підфарбувать,підварить і буде як новий.
04.03.2026 11:40 Ответить
*********-******** !
04.03.2026 11:50 Ответить
Українські дрони найкращи у світі.
04.03.2026 11:51 Ответить
 
 