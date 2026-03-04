"Украина с побережья Ливии атаковала морскими дронами российский газовоз в Средиземном море", - Минтранс РФ. ВИДЕО

В российском Минтрансе утверждают, что украинские беспилотные катера атаковали российский газовоз в Средиземном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

"Все 30 членов экипажа "Арктик Метагаз" спасены", - заверила российская сторона.

Ведомство утверждает, что танкер Arctic Metagaz, который шел с грузом из порта Мурманск, с побережья Ливии атаковали беспилотные катера Украины.

На опубликованных кадрах видно возгорание на газовозе.

Читайте также: Украина отслеживает возможное использование РФ морского дрона "Скорлупа", - ВМС

Украинская сторона ситуацию не комментировала. Больше информации на данный момент не известно.