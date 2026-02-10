Украина отслеживает возможное использование РФ морского дрона "Скорлупа", - ВМС

ВМС ВСУ учитывают потенциальную угрозу нового российского морского дрона "Скорлупа". Подтверждений его применения пока нет, но опасность учитывают в ежедневной деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Любые подобные угрозы мы считаем реальными и отталкиваемся от возможных опасностей. Сказать, что у меня есть подтверждение кейсов по применению, я не могу. Эти дроны опасны сами для себя. А что касается опасности, опять же, мы рассчитываем, что враг может использовать подобные средства нападения, и поэтому, соответственно, учитываем это в своей повседневной деятельности", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что россияне пытаются скопировать успешный украинский опыт использования морских дронов. Однако использование этой технологии требует времени.

"В любом случае, если вас копируют, это означает, что вы идете впереди. Надо понимать, что подобные технологии всегда требуют какого-то времени на апробацию, на то, чтобы эту технологию испытать, исправить ошибки, и это время, как правило, довольно длительное", - сказал Плетенчук.

Что известно о дроне "Скорлупа"?

На днях в сети появилась информация об испытаниях рашистами нового беспилотного катера "Скорлупа", главной особенностью которого является связь через оптоволокно. В корпусе он имеет специальный отсек с раздвижными дверцами, где располагаются FPV-дроны.

По данным Defense Express, испытания проходили в акватории Черного моря. На опубликованном видео можно увидеть, как открываются дверцы в корпусе, после чего оттуда взлетает FPV-дрон. Далее он некоторое время летал, а затем имитировал атаку на тот же БЭК "Скорлупа", с которого и взлетел, или аналогичный, который использовался в качестве мишени.

На данный момент его дальность, как и другие характеристики, неизвестны. Однако, даже несмотря на довольно малые размеры, он может нести достаточно большую катушку с оптоволокном.

Судя по характеру испытаний, рашисты планируют использовать такие БЭКи "Скорлупа" для перехвата украинских БЭКов еще в море далеко от берега. Но ничто не мешает им использовать его для ударов по украинским прибрежным городам, таким как Одесса или Николаев, откуда до подконтрольной рашистам территории всего около 60 км.