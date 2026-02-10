Україна відстежує можливе використання РФ морського дрона "Скорлупа", - ВМС

ВМС ЗСУ враховують потенційну загрозу нового російського морського дрона "Скорлупа". Підтверджень його застосування поки немає, але небезпеку враховують у щоденній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це в телеефірі сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Будь-які подібні загрози ми вважаємо такими, що є дійсні, і відштовхуємося від можливих небезпек. Сказати, що я маю підтвердження кейсів щодо застосування, я не можу. Дрони ці небезпечні самі для себе. А що стосується небезпеки, знов-таки, ми розраховуємо, що ворог може використовувати подібні засоби нападу, і тому, відповідно, враховуємо це у своїй повсякденній діяльності", - сказав Плетенчук.

Він додав. що росіяни намагаються скопіювати успішний український досвід використання морських дронів. Проте використання цієї технології потребує часу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі фіксують відносне затишшя через шторми та складнощі із застосуванням "Калібрів", - ВМС

"В будь-якому разі, якщо вас копіюють, це означає, що ви йдете попереду. Треба розуміти, що подібні технології завжди вимагають якогось часу на апробацію, на те, щоб цю технологію випробувати, виправити помилки, і цей час, як правило, доволі тривалий", - сказав Плетенчук.

Що відомо про дрон "Скорлупа"?

Днями у мережі з'явилася про випробування рашистами нового безекіпажного катера "Скорлупа", головною особливістю якого є зв’язок через оптоволокно. В корпусі він має спеціальній відсік із розсувними дверцятами де розташовуються FPV-дрони.

За даними Defense Express, випробування проходили в акваторії Чорного моря. На опублікованому відео можна побачити, як відкриваються дверцята у корпусі, після чого звідти злітає FPV-дрон. Далі він певний час літав, а потім імітував атаку на той самий БЕК "Скорлупа" з якого і злетів, або аналогічний, що використовувався як мішень.

Наразі його дальність, як і інші характеристики не відомі. Проте, навіть попри доволі малі розміри, він може нести досить велику котушку з оптоволокном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія до весни не зможе атакувати Україну "Калібрами" з моря, - Плетенчук

Судячи з характеру випробувань, рашисти планують використовувати такі БЕКи "Скорлупа" для перехоплення українських БЕКів ще у морі далеко від берега. Але, нічого не заважає їм використовувати його для ударів по українських прибережних містах, таким як Одеса чи Миколаїв, звідки до підконтрольної рашистам території всього близько 60 км.