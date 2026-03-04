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Новини Морські дрони
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Мінтранс РФ: "Україна атакувала морськими дронами російський газовоз у Середземному морі". ВIДЕО

У російському Мінтрансі стверджують, нібито українські безекіпажні катери атакували російський газовоз в Середземному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Деталі 

"Всі 30 членів екіпажу "Арктик Метагаз" врятовані", - запевнила російська сторона. 

Відомство стверджує, що танкер "Arctic Metagaz", який йшов із вантажем із порту Мурманськ, з узбережжя Лівії атакували безпілотні катери України.

На опублікованих кадрах видно пожежу на газовозі.

Також читайте: Україна відстежує можливе використання РФ морського дрона "Скорлупа", - ВМС

Українська сторона ситуацію не коментувала. Більше інформації на цю мить не відомо.

Автор: 

корабель (1662) росія (70371) Середземне море (106) морський дрон (87)
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Топ коментарі
+64
Ми? Та нє, то місцеві мешканці. Там дрони можна купити на кожному базарі і ваапче «какіє ваши даказатєльства»
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04.03.2026 11:01 Відповісти
+60
кацапи самі себе атакували
громадянська війна на **********
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04.03.2026 10:59 Відповісти
+32
Ну,отличная работа,розширяйте бизнес.
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04.03.2026 11:00 Відповісти
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кацапи самі себе атакували
громадянська війна на **********
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04.03.2026 10:59 Відповісти
А почему" ніби то"? Стыдно сомневаться, когда абсолютно уверен))
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04.03.2026 11:51 Відповісти
А це взагалі "пісня"
"У Дубаї поблизу порту Джебель-Алі виявили уламки дрона з російським маркуванням "Герань-2" після чергової атаки Ірану на ОАЕ".
Що б це могло означати? 😂
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04.03.2026 11:54 Відповісти
це означає, шо кацапи воюють проти Штатів та Ізраїлю на боці аятол
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04.03.2026 12:02 Відповісти
Але чи дійде це до старих трампівських мізків?
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04.03.2026 12:05 Відповісти
зараз йде розслідування щодо участі ********** та вузькооких на боці аятол у війні проти США та Ізраїлю
так скидається, шо за наслідками цього розслідування у рудого вже не ьуде змоги покривати свого кровожерливого друга *****
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04.03.2026 12:07 Відповісти
Дуже гарно палає кацапське корито ,
тільки шкода , що 30 штук підсвинків врятовано
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04.03.2026 12:34 Відповісти
а шо так можна ?
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04.03.2026 11:00 Відповісти
Потрібно, але то не ми !
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04.03.2026 12:31 Відповісти
я припускаю, що Україна проецює силу не лише у країнах Південнї Сахари, там де дрони нищели вагнерів у Малі, наприклад, але й , можливо, взаємодіє з прозахідним Лівійським керівництвом у Триполі, яке протистоїть проросійськм заколотникам генерала Хафтара з Бенгазі. Тож такі дії якраз у берегів Лівії мають цілком логічну картину.
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04.03.2026 14:19 Відповісти
Ну,отличная работа,розширяйте бизнес.
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04.03.2026 11:00 Відповісти
Ми? Та нє, то місцеві мешканці. Там дрони можна купити на кожному базарі і ваапче «какіє ваши даказатєльства»
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04.03.2026 11:01 Відповісти
згорівший газовоз
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04.03.2026 11:05 Відповісти
кацапський гімновоз, а не газовоз
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04.03.2026 11:44 Відповісти
Лаптєфокс ?
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04.03.2026 11:59 Відповісти
Так, якісь зелені чоловічки спалили газавоз.
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04.03.2026 12:07 Відповісти
супер
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04.03.2026 12:24 Відповісти
Не здивуюсь якщо там випадково знайдуть візітку Яроша
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04.03.2026 12:36 Відповісти
Лівія НАШі !
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04.03.2026 11:04 Відповісти
Ну й молодці, нехрен плавати в нашому морі))
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04.03.2026 11:04 Відповісти
Скоріше це полотенця подякували за обіцянку підтримки, та підписані договора про захист
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04.03.2026 11:05 Відповісти
Катера мабуть з крилами? Доплили до танкера взлетіли й згори вдарили?
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04.03.2026 11:05 Відповісти
Самовозгорание и будут еще.
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04.03.2026 11:06 Відповісти
.... або "курілі в нєположєнном мєстє"
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04.03.2026 11:52 Відповісти
💣Російський газовоз вибухнув та потонув в Середземному морі після атаки
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04.03.2026 11:07 Відповісти
https://t.me/voynareal/132355 фото відео
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04.03.2026 11:08 Відповісти
Чого він там шарився? - от і получив по сусалах
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04.03.2026 11:07 Відповісти
Українські хлопці молодці.
А з Лівією треба мати партнерські відносини
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04.03.2026 11:08 Відповісти
ойойой... занили-заскиглили
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04.03.2026 11:09 Відповісти
Оце як же їх нахріначили ЗСУ, шо їм вже у будь якому місці світу мерещаться український слід.
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04.03.2026 11:11 Відповісти
Скоро і в Балтійському морі почнетьця! 😁
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04.03.2026 11:33 Відповісти
Ви ще дирку у борті цього корита не бачили:

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04.03.2026 11:11 Відповісти
точно кацапи самі собі дзюрку пробили
на фото це чітко видно
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04.03.2026 11:13 Відповісти
Якась вона дуже симетрична як для вибуху
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04.03.2026 11:15 Відповісти
тиск ізсередини вирвав обшивку по силовому набору, вздовж шпангоутів і привальника. Тому така рівна.
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04.03.2026 11:56 Відповісти
І дуже естетична
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04.03.2026 12:33 Відповісти
Цілу панель борту відірвало , викинуло . Не дуже схоже на вибух зовні . Може вони газ крали ?
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04.03.2026 12:06 Відповісти
Стопудово, десь відром по лійці по каністрах розливали, іскра, бада бум.
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04.03.2026 12:36 Відповісти
чому, може бути, в середині ємності під тиском, вибух ззовні їх пошкодив плюс почалось горіння, і вибухнуло і вирвало
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04.03.2026 15:34 Відповісти
Це явно порушення проти пожарної безпеки, вибух зсередини
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04.03.2026 14:01 Відповісти
Ой ****...
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04.03.2026 11:11 Відповісти
Наговоры это всё . Это Иран по танкерам лупит.
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04.03.2026 11:14 Відповісти
Це ви зря так кажете, Іран не лупить, він просто перевіряє зброю яку поставляє, а танкер просто попався пір руку
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04.03.2026 14:08 Відповісти
"Якщо не ми,то не ми" (c)
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04.03.2026 11:14 Відповісти
Не ходите, дети, В Африку гулять. В Африке разбойник, В Африке злодей, В Африке ужасный. Бар-ма-лей!
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04.03.2026 11:15 Відповісти
Азербайджан то же шииты. Как вы думаете верующие рады, что ( по заявлениям официальных лиц) убили около сотни шиитских духовных лидеров.
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04.03.2026 11:16 Відповісти
Для шиїтів смерть за віру - це велика почесть, як і в будь-якій вірі (крім язичників й іудеїв)
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04.03.2026 11:25 Відповісти
В тебе почесть звучить наче пошесть
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04.03.2026 15:19 Відповісти
Кроме религиозного есть еще и национальный фактор .В Иране более 20 млн азербайджанцев проживает в потенциально сепаратистском регионе и Азербайджан не слишком ладит с Ираном точнее с аятоллами через их поддержку Армении плюс дружит с суннитской Турцией(это к слову о религиозной солидарности 😁)против тех же аятолл и раши
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04.03.2026 11:49 Відповісти
Не спорю, но Вы раз много такого умного написали знаете или по крайней мере догадываетесь какую роль фанатики сыграли в роли государств, да же в Европе!
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04.03.2026 11:54 Відповісти
Похоже совсем скоро Украина будет ******* москалей в Арктике... от то кацапы взяли Киев за три дня...
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04.03.2026 11:17 Відповісти
ну і шо нам тепер робить😀
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04.03.2026 11:18 Відповісти
Щож це за дрони ? Летючі голандці?
Може це «Чорна перлина» яка скрізь полює за кацапскими коритами?
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04.03.2026 11:19 Відповісти
Ну то й що? Україна з кацапстаном у стані війни, тому має повне право бити по будь-яким кацапським цілям будь де.
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04.03.2026 11:23 Відповісти
Та то ж фламінго з вирію поверталися додому, притомилися і присіли на газовоз перепочити а у кацапів з переляку пердаки рванули.
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04.03.2026 13:22 Відповісти
Дуже файно.
А ціль законна.
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04.03.2026 11:24 Відповісти
Якщо що, то динозаврів теж Україна винищила 🤔😁
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04.03.2026 11:24 Відповісти
В Лівії, зараз, два центра сили. І Абдулхамід Дбейба, і Халіфа Хафтар, дружать з Москвою, та одержують від Кремля зброю
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04.03.2026 11:31 Відповісти
Мінтранс України: "Московія атакувала пасажирський поїзд в Миколаєві".
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04.03.2026 11:40 Відповісти
Я теж крило на машині подряпав.Олівцем підмалював і всьо.А там нічого страшного.Підфарбувать,підварить і буде як новий.
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04.03.2026 11:40 Відповісти
*********-******** !
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04.03.2026 11:50 Відповісти
Українські дрони найкращи у світі.
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04.03.2026 11:51 Відповісти
А якщо й ми, то що? У нас війна.
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04.03.2026 11:52 Відповісти
Нє названого офіцісточніка в ОПі який доповідав про українські сліди в расп,.....стві лаптів в ОПі вже три місяці немає.
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04.03.2026 11:57 Відповісти
Де то Середземне море, а де Україна? Але хай буде гречка... раз кацапське корито згоріло
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04.03.2026 11:58 Відповісти
"Арктик Метастаз"
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04.03.2026 11:59 Відповісти
Какієвашідаказатєльства? До того ж це корабель-привид. Тобто плив з вимкнутими транспондерами і без реєстрації. Тому видно і напоровся на айсберг в середземному морі
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04.03.2026 12:06 Відповісти
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04.03.2026 14:57 Відповісти
в мене інша версія . газовоз плив з Мурманська на борту були зварювальники що Кузю відремонтували , ось вони і підварили трохи газовоз .
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04.03.2026 15:13 Відповісти
бойові дельфіни почули що путін-пдркурвославний і х..йло
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04.03.2026 12:26 Відповісти
Що русня ниє? У них же є ще 10 газовозів. Достатньо для наступних цілей.
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04.03.2026 12:32 Відповісти
Як ********** акцентувати увагу ботокоментатори "лишилося ще 999", тому +-1, нічого страшного)
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04.03.2026 14:59 Відповісти
Для ху... лостану до законних цілей мають відношення тільки дитячі садки, лікарні, учбові заклади, та мирні громадяни. А атаки на валізу ху...ла, та все інше що приносить йому гроші це тероризм.
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04.03.2026 14:02 Відповісти
Так-стоп!
Виж казали, що України неіснує...
Так як це можем бути ми, якщо нас нема?
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04.03.2026 14:29 Відповісти
Кцапи мають сидіти на болотах і бажано в нірках, а не шастати по всьому світу, який віками мріють знищити. Звикайте кцапи, вас не тільки Україна буде добрати на землі, воді і в небі, а всі притомні народи, бо є за що. Як то кажуть: "час відплати настав". Забулися, скільки горя принесли всьому світу?
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04.03.2026 14:33 Відповісти
"хєр яго знаєть .кто поджьог? какіє то "зєльониє чєловєчкі " купілі в воєнном "гамазіне" подводний дрон і подожглі нашу газовозку , і прєдставляєтє гдє , в срєдізємном морє?
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04.03.2026 14:56 Відповісти
Это были ливийские силы самообороны!
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04.03.2026 14:58 Відповісти
 
 