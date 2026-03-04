Мінтранс РФ: "Україна атакувала морськими дронами російський газовоз у Середземному морі". ВIДЕО

У російському Мінтрансі стверджують, нібито українські безекіпажні катери атакували російський газовоз в Середземному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Всі 30 членів екіпажу "Арктик Метагаз" врятовані", - запевнила російська сторона.

Відомство стверджує, що танкер "Arctic Metagaz", який йшов із вантажем із порту Мурманськ, з узбережжя Лівії атакували безпілотні катери України.

На опублікованих кадрах видно пожежу на газовозі.

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Українська сторона ситуацію не коментувала. Більше інформації на цю мить не відомо.