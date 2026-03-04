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Мінтранс РФ: "Україна атакувала морськими дронами російський газовоз у Середземному морі". ВIДЕО
У російському Мінтрансі стверджують, нібито українські безекіпажні катери атакували російський газовоз в Середземному морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
"Всі 30 членів екіпажу "Арктик Метагаз" врятовані", - запевнила російська сторона.
Відомство стверджує, що танкер "Arctic Metagaz", який йшов із вантажем із порту Мурманськ, з узбережжя Лівії атакували безпілотні катери України.
На опублікованих кадрах видно пожежу на газовозі.
Українська сторона ситуацію не коментувала. Більше інформації на цю мить не відомо.
Топ коментарі
+64 мврина
показати весь коментар04.03.2026 11:01 Відповісти Посилання
+60 Wild MadDog
показати весь коментар04.03.2026 10:59 Відповісти Посилання
+32 Garry4 #618066
показати весь коментар04.03.2026 11:00 Відповісти Посилання
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громадянська війна на **********
"У Дубаї поблизу порту Джебель-Алі виявили уламки дрона з російським маркуванням "Герань-2" після чергової атаки Ірану на ОАЕ".
Що б це могло означати? 😂
так скидається, шо за наслідками цього розслідування у рудого вже не ьуде змоги покривати свого кровожерливого друга *****
тільки шкода , що 30 штук підсвинків врятовано
А з Лівією треба мати партнерські відносини
на фото це чітко видно
Може це «Чорна перлина» яка скрізь полює за кацапскими коритами?
А ціль законна.
Виж казали, що України неіснує...
Так як це можем бути ми, якщо нас нема?