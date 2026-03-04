РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Взрывы на танкерах РФ
5 861 59

Пораженный в Средиземном море российский газовоз Arctic Metagaz. ФОТО

Российский газовоз Arctic Metagaz, пораженный в Средиземном море, имеет серьезную пробоину в районе машинного отделения.

Фото опубликовал советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия

"Российский газовый танкер, атакованный вчера неизвестными дронами в Средиземном море, имеет серьезную пробоину в районе машинного отделения и не подлежит восстановлению", - отметил он.

Последствия поражения российского газовоза в Средиземном море
Последствия поражения российского газовоза в Средиземном море

Читайте: США могут начать военное сопровождение судов через Ормузский пролив, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте: Война на Ближнем Востоке утроила ставки фрахта танкеров в регионе, - Bloomberg

Автор: 

россия (22333) танкер (120) Средиземное море (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
на айсберг напоролся?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:01 Ответить
+13
Навіть уявити не можу що там могло трапитись, курили чи що.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:02 Ответить
+9
Ото ж шо не там палили.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на айсберг напоролся?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:01 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2026 12:02 Ответить
Доречі «айсберг» чудова назва для якогось нового БеКа )
показать весь комментарий
04.03.2026 12:25 Ответить
Навіть уявити не можу що там могло трапитись, курили чи що.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:02 Ответить
Ото ж шо не там палили.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:04 Ответить
Це газовоз. За сумарною енергією може рвонути так, що сліду не залишиться.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:05 Ответить
Сварщік нЄпутьЙОвий пАпАлсЬя...
показать весь комментарий
04.03.2026 12:20 Ответить
точно Зінка
показать весь комментарий
04.03.2026 13:07 Ответить
Переіменуйте в "Онук Тітаника".
показать весь комментарий
04.03.2026 12:02 Ответить
Мало-мало розплавився.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:03 Ответить
Дави их *****.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:03 Ответить
неплохой хлопок....
показать весь комментарий
04.03.2026 12:04 Ответить
https://t.me/voynareal/132358 💥 Дубаї атакували російські ударні дрони "Герань-2" - пише РБК-Україна. Фрагменти безпілотника були виявлені після чергової атаки Ірану на ОАЕ поблизу порту Джебель-Алі.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:04 Ответить
Дружба возвращаєтся.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:06 Ответить
кацапи воюють проти США та Ізраїлю на боці аяатол
вітання рудому, най далі цьомає у дупу свого друга *****
показать весь комментарий
04.03.2026 12:09 Ответить
Тут може бути два пояснення - або це справді російський дрон , або іранский , виготовленний на " експорт " . В любому випадку рушникоголові фанати заслуговують на гілляку .
показать весь комментарий
04.03.2026 12:41 Ответить
шо кацапу до рук не дай - усе знищить та поломить
показать весь комментарий
04.03.2026 12:04 Ответить
Санкції прилетіли в бочину
показать весь комментарий
04.03.2026 12:05 Ответить
газовоз устал...
показать весь комментарий
04.03.2026 12:05 Ответить
"Фото https://t.me/ssternenko/56004 оприлюднив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко".

Нащо так підставлятися та натякати - хто підірвав в міжнародних водах газовоз ? Цей Стерненко виступає в ролі провокатора та підбурювача , мовляв - "А тепер Путло Погане, твій хід!" Але ж у Путла Поганого можливостей більше , а тут тобі такий привід дають влупити по залишкам української енергетики та газодобування !

Так ось як виглядає реалізація ЗЕгасла - "Хай живе вічна війна!"
показать весь комментарий
04.03.2026 12:06 Ответить
Цікаво, чого толкового може нарадити той Стерненко, коли він пороху не нюхав, та не воював на фронтах? Як таких при Зеленському призначають? То арестович, то тепер Стерненко?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:15 Ответить
Хлопци, я свий...
показать весь комментарий
04.03.2026 12:18 Ответить
А що не так? ***** потрібен привід, щоб бити по українській енергетиці, дятел? Ти з рязані чи з тули?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:17 Ответить
Путло любить привіди ... в Неньку він вліз під привідом денацифікації, демілітарізації , захисту рюзьгіязических ... А тут Стерненко свідомо підкидає такий привід ... ну підірвали газовоз , так зробіть пику валенком та не підставляйтесь !
показать весь комментарий
04.03.2026 12:36 Ответить
У ***** завжди є "валдай".
показать весь комментарий
04.03.2026 12:51 Ответить
***** ніякі приводи не потрібні.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:35 Ответить
Ета не ми. Нас там нєт. Какіє ваші доказатєльства?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:07 Ответить
Один з танків вибухнув - така діра - вжеб затонув, скоріш за все інші танки ще тримають герметізацію. Скоріш за все виробляли десь в іншій країні, не в рашці.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:07 Ответить
схоже, в Південній Кореї, але...
показать весь комментарий
04.03.2026 12:41 Ответить
та руцкіє левші, одрихтуют тільки за допомогою зубила та молотка )))
показать весь комментарий
04.03.2026 12:08 Ответить
А що трапилось і хто це зробив?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:08 Ответить
кацапи тирили газ та при цьому палили де попало
от і мають
показать весь комментарий
04.03.2026 12:10 Ответить
Єта димоход Атміраль Кузнєцоф
показать весь комментарий
04.03.2026 12:08 Ответить
пуТанік...
показать весь комментарий
04.03.2026 12:09 Ответить
❗️В Індійському океані спалахнули морські бої: американський підводний човен потопив іранський фрегат поблизу Шрі-Ланки. 78 людей поранено, 101 зник безвісти, - Reuters
показать весь комментарий
04.03.2026 12:09 Ответить
газовоз теж ймовірно підводний човен
показать весь комментарий
04.03.2026 12:11 Ответить
Фейк . Не може бути стільки людей на підводному човні . А на фрегаті взагалі жодного ніколи не було .
показать весь комментарий
04.03.2026 12:50 Ответить
шо не так? 180 рил - нормальна кількість екіпажу як для фрегата
показать весь комментарий
04.03.2026 13:06 Ответить
кляті москалі, природу засерають
показать весь комментарий
04.03.2026 12:09 Ответить
Хто сказав про машинне відділення , кацапи ? Чи важко самим подивитись , напружити мозок ? Вибух стався посередині , а не біля машинного відділення .
показать весь комментарий
04.03.2026 12:18 Ответить
Стерненко майже опитний матрос, як не як жив в Одесі, тому йому краще знати де на судні машинне відділення. Він по фото визначив, що цей газовоз з переднім приводом.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:26 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2026 12:30 Ответить
Видать бухие кацапы оружие перевозили и оно в трюме шарахнуло... теперь надо разбираться кому и что они везли и вводить новые санкции.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:20 Ответить
Яка брудна гидота !!!
В них й нібито технологічні об"єкти виглядають не меньш брудними за мухосранський сортир десь у Котласі ...
показать весь комментарий
04.03.2026 12:20 Ответить
Отвір рівний. Рвонуло зсередини та порвало по шпангоутам і листам обшивки. І звичайно це ніяк не машинне відділеня.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:23 Ответить
Нічого, крейсер мацква прийме в штат підводного флоту.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:25 Ответить
А усяким радникам треба меньше носа совати , куди не треба . Не діставало , щоб вони з гордістю почали ще підтверджувати наввипередки - так , це ми , які ми молодці . Навіть якби там дійсно був український слід , якого , вочевидь , немає .
показать весь комментарий
04.03.2026 12:27 Ответить
Газзават!! или Вата-газ!!!
показать весь комментарий
04.03.2026 12:28 Ответить
Росіяни скаржаться: в Дубаї на них впали уламки дрона з російським маркуванням "Герань-2"
показать весь комментарий
04.03.2026 12:36 Ответить
І *** з ним.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:37 Ответить
🚀"СВОї" ПРИЛЕТІЛИ💥"Герані" рф почали ПОЛЮBАННЯ на рОСІЙСЬКИХ ТУРИСТІВ
показать весь комментарий
04.03.2026 12:38 Ответить
Пишуть, що це лайно могло обійтися Х-уйлу у суму до 300 млн. $. Хоч я нею не вражений, враховуючи також те, що пишуть і про те, що один комплекс С-400 обходиться Х-уйлу у десятки мільйонів. Втім також пишуть, що у Х-уйла близько десяти таких газовозів, все одно жлоб, враховуючи обставини, дуже невеликий парк спорудив, перед тим як почати війну, Україна, щоправда, тут зовсім не причому, але як казав хворий на голову царьок - "мы еще не начинали".
показать весь комментарий
04.03.2026 12:38 Ответить
Реальні санкції в дії
показать весь комментарий
04.03.2026 12:42 Ответить
Яка красота. Це єдині дієві санкції. І не потрібно роками збирати консиліум і вговарювати різних орбанів. Або не треба просити щоб санкції продовжили або щоб не відмінили. А так і бистро, дешево і дієво.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:47 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
04.03.2026 12:51 Ответить
скотчем замотати, і буде як новенький)
показать весь комментарий
04.03.2026 12:51 Ответить
А СКІЛЬКИ КОРАБЛІВ У ТОМУ ФЛОТІ,ЦІЛИЙ РАДНИК НЕ ЗАЗНАЧИВ?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:55 Ответить
Лайно не тоне???
показать весь комментарий
04.03.2026 12:57 Ответить
Піздєц яка сумна новина .
показать весь комментарий
04.03.2026 13:10 Ответить
 
 