Пораженный в Средиземном море российский газовоз Arctic Metagaz. ФОТО
Российский газовоз Arctic Metagaz, пораженный в Средиземном море, имеет серьезную пробоину в районе машинного отделения.
Фото опубликовал советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
"Российский газовый танкер, атакованный вчера неизвестными дронами в Средиземном море, имеет серьезную пробоину в районе машинного отделения и не подлежит восстановлению", - отметил он.
Что предшествовало?
- 3 марта 2026 года в сети сообщили, что у берегов Ливии в Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz.
- В российском Минтрансе информацию подтвердили, заявив, что газовоз якобы атаковали украинские беспилотные катера.
Топ комментарии
+32 multissstar .
04.03.2026 12:01
+13 krot_lub
04.03.2026 12:02
+9 Старый зольдат
04.03.2026 12:04
вітання рудому, най далі цьомає у дупу свого друга *****
Нащо так підставлятися та натякати - хто підірвав в міжнародних водах газовоз ? Цей Стерненко виступає в ролі провокатора та підбурювача , мовляв - "А тепер Путло Погане, твій хід!" Але ж у Путла Поганого можливостей більше , а тут тобі такий привід дають влупити по залишкам української енергетики та газодобування !
Так ось як виглядає реалізація ЗЕгасла - "Хай живе вічна війна!"
от і мають
В них й нібито технологічні об"єкти виглядають не меньш брудними за мухосранський сортир десь у Котласі ...