Враг пытался прорвать границу в направлении Зыбино и Круглого на Харьковщине, - Силы обороны

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбино и Круглое в Харьковской области.

Попытка прорыва границы и поражение штурмовых групп

Как отмечается, по штурмовым группам оккупантов нашими подразделениями нанесено огневое поражение.

На Великобурлукском направлении захватчики продолжают накапливать силы для возобновления наступательных действий.

Бои на Купянском и Лиманском направлениях: атаки отбиты

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Шийковки, Ставок, Дробышево и Лимана.

