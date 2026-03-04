Враг пытался прорвать границу в направлении Зыбино и Круглого на Харьковщине, - Силы обороны
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбино и Круглое в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Попытка прорыва границы и поражение штурмовых групп
Как отмечается, по штурмовым группам оккупантов нашими подразделениями нанесено огневое поражение.
На Великобурлукском направлении захватчики продолжают накапливать силы для возобновления наступательных действий.
Бои на Купянском и Лиманском направлениях: атаки отбиты
На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.
На Лиманском направлении наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Шийковки, Ставок, Дробышево и Лимана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль