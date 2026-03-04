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Ворог намагався прорвати кордон у напрямку Зибиного та Круглого на Харківщині, - Сили оборони
Упродовж минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Спроба прориву кордону та ураження штурмових груп
Як зазначається, по штурмових групах окупантів нашими підрозділами завдано вогневого ураження.
На Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують накопичувати сили для поновлення наступальних дій.
Бої на Куп’янському та Лиманському напрямках: атаки відбиті
На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.
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