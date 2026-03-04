Ворог намагався прорвати кордон у напрямку Зибиного та Круглого на Харківщині, - Сили оборони

Упродовж минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Спроба прориву кордону та ураження штурмових груп

Як зазначається, по штурмових групах окупантів нашими підрозділами завдано вогневого ураження.

На Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують накопичувати сили для поновлення наступальних дій.

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Бої на Куп’янському та Лиманському напрямках: атаки відбиті

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

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