Полномасштабная война России против Украины ослабила позиции Москвы на Ближнем Востоке - аналитики

Полномасштабная война России против Украины ослабила позиции Москвы

Полномасштабная война России против Украины существенно изменила баланс сил на Ближнем Востоке и ограничила возможности Москвы влиять на региональные процессы.

Об этом говорится в аналитическом отчете турецкого Центра экономики и внешней политики EDAM, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"После вторжения России в Украину у нее не осталось ресурсов для эффективного влияния на Ближнем Востоке, а восприятие угроз в Европе сместилось от террористических рисков с Ближнего Востока к прямой оккупации европейского государства; в то же время Китай через инициативу "Один пояс - один путь" усиливает инфраструктурное и технологическое присутствие, подрывая американское влияние в регионе - эти процессы породили новые вопросы о будущем Ближнего Востока", - говорится в отчете.

В документах указывается, что Россия сосредоточилась на ведении боевых действий против Украины и утратила способность удерживать прежний уровень вовлеченности в Сирии и других региональных конфликтах.

"Затяжной характер этой войны продолжает влиять не только на военные и геополитические балансы, но и на энергетические рынки, продовольственную безопасность, инфляцию и общественное ощущение благосостояния", - отмечается в отчете.

Аналитики добавляют, что ослабление российского ресурса создало пространство для усиления роли Китая и других региональных игроков на Ближнем Востоке, что и в дальнейшем будет ослаблять позиции России.

Нам від цього не легше. Буде легше коли на кацапії цілодобово в телевізорі лебедине озеро буде транслюватися на всіх каналах і навіть в ютубі.
04.03.2026 13:55 Ответить
та там скоро чайковського іноагентом признають, а лебедине озеро заборонять до показу й прослуховування, як ідєологіческі врєдноє творєніє іноагєнта внєсьонноє в санкціонниє спіскі
04.03.2026 14:06 Ответить
Добре, що кцапи втрачають свої давно відвойовані, а точніше куплені позиції по всьому світу. Якби вони не старалися, як би не пижилися і не залякували та не знищували інфрастуктуру в Україні - але якраз і Україна їх похоронить, Не відразу, це буде неминуче через рік-два не більше, але це точно буде.
04.03.2026 14:04 Ответить
Аналітики додають, що ослаблення російського ресурсу створили простір для посилення ролі Китаю та інших регіональних акторів на Близькому Сході, що й надалі послаблюватиме позиції Росії. Рашист із нафтою, потирає руки від того.що знищують такого конкурента як іран .що є для покращення його фінансове становище...
04.03.2026 14:11 Ответить
Як би там не було , але Тромб діє послідовно -
- з Кавказу , фактично , Рашку випхали - Азербайджан і Вірменія - Зангезурський коридор став "коридором трампа"
- випхали кацапів з південної Америки
- тепер настала черга випхати їх з Близького Сходу ...
04.03.2026 14:26 Ответить
 
 