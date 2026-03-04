Повномасштабна війна Росії проти України послабила позиції Москви на Близькому Сході, - аналітики

Повномасштабна війна Росії проти України суттєво змінила баланс сил на Близькому Сході та обмежила можливості Москви впливати на регіональні процеси.

Про це йдеться в аналітичному звіті турецького Центру економіки і зовнішньої політики EDAM, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після вторгнення Росії в Україну в неї не залишилося ресурсів для ефективного впливу на Близькому Сході, а сприйняття загроз у Європі змістилося від терористичних ризиків із Близького Сходу до прямої окупації європейської держави; водночас Китай через ініціативу "Один пояс — один шлях" посилює інфраструктурну та технологічну присутність, підважуючи американський вплив у регіоні — ці процеси породили нові питання щодо майбутнього Близького Сходу", - йдеться у звіті.

У документів вказується, що Росія зосередилася на веденні бойових дій проти України та втратила здатність утримувати попередній рівень залученості у Сирії та інших регіональних конфліктах.

"Затяжний характер цієї війни продовжує впливати не лише на військові й геополітичні баланси, а й на енергетичні ринки, продовольчу безпеку, інфляцію та суспільне відчуття добробуту", - зазначається у звіті.

Аналітики додають, що ослаблення російського ресурсу створили простір для посилення ролі Китаю та інших регіональних акторів на Близькому Сході, що й надалі послаблюватиме позиції Росії.

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