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Новини Російська агресія
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Повномасштабна війна Росії проти України послабила позиції Москви на Близькому Сході, - аналітики

Повномасштабна війна Росії проти України послабила позиції Москви

Повномасштабна війна Росії проти України суттєво змінила баланс сил на Близькому Сході та обмежила можливості Москви впливати на регіональні процеси.

Про це йдеться в аналітичному звіті турецького Центру економіки і зовнішньої політики EDAM, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після вторгнення Росії в Україну в неї не залишилося ресурсів для ефективного впливу на Близькому Сході, а сприйняття загроз у Європі змістилося від терористичних ризиків із Близького Сходу до прямої окупації європейської держави; водночас Китай через ініціативу "Один пояс — один шлях" посилює інфраструктурну та технологічну присутність, підважуючи американський вплив у регіоні — ці процеси породили нові питання щодо майбутнього Близького Сходу", - йдеться у звіті.

У документів вказується, що Росія зосередилася на веденні бойових дій проти України та втратила здатність утримувати попередній рівень залученості у Сирії та інших регіональних конфліктах.

"Затяжний характер цієї війни продовжує впливати не лише на військові й геополітичні баланси, а й на енергетичні ринки, продовольчу безпеку, інфляцію та суспільне відчуття добробуту", - зазначається у звіті.

Аналітики додають, що ослаблення російського ресурсу створили простір для посилення ролі Китаю та інших регіональних акторів на Близькому Сході, що й надалі послаблюватиме позиції Росії.

Читайте: Уражений у Середземному морі російський газовоз "Arctic Metagaz". ФОТО

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росія (70371) вплив (33) Близький Схід (346) війна в Україні (8494)
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Нам від цього не легше. Буде легше коли на кацапії цілодобово в телевізорі лебедине озеро буде транслюватися на всіх каналах і навіть в ютубі.
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04.03.2026 13:55 Відповісти
та там скоро чайковського іноагентом признають, а лебедине озеро заборонять до показу й прослуховування, як ідєологіческі врєдноє творєніє іноагєнта внєсьонноє в санкціонниє спіскі
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04.03.2026 14:06 Відповісти
Добре, що кцапи втрачають свої давно відвойовані, а точніше куплені позиції по всьому світу. Якби вони не старалися, як би не пижилися і не залякували та не знищували інфрастуктуру в Україні - але якраз і Україна їх похоронить, Не відразу, це буде неминуче через рік-два не більше, але це точно буде.
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04.03.2026 14:04 Відповісти
Аналітики додають, що ослаблення російського ресурсу створили простір для посилення ролі Китаю та інших регіональних акторів на Близькому Сході, що й надалі послаблюватиме позиції Росії. Рашист із нафтою, потирає руки від того.що знищують такого конкурента як іран .що є для покращення його фінансове становище...
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04.03.2026 14:11 Відповісти
Як би там не було , але Тромб діє послідовно -
- з Кавказу , фактично , Рашку випхали - Азербайджан і Вірменія - Зангезурський коридор став "коридором трампа"
- випхали кацапів з південної Америки
- тепер настала черга випхати їх з Близького Сходу ...
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04.03.2026 14:26 Відповісти
ще буде Куба
а потім Арктика
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04.03.2026 15:14 Відповісти
 
 