УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11436 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вибухи на танкерах РФ
12 083 70

Уражений у Середземному морі російський газовоз "Arctic Metagaz". ФОТО

Російський газовоз Arctic Metagaz, уражений у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення.

Фото оприлюднив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки

"Російський газовий танкер, атакований учора невідомими дронами у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення та не підлягає відновленню", - зазначив він.

Наслідки ураження російського газовоза у Середземному морі
Наслідки ураження російського газовоза у Середземному морі

Читайте: США можуть розпочати військовий супровід суден через Ормузьку протоку, - Трамп

Що передувало?

Читайте: Війна на Близькому Сході потроїла ставки фрахту танкерів в регіоні, ‒ Bloomberg

Автор: 

росія (70371) танкер (564) Середземне море (106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
на айсберг напоролся?
показати весь коментар
04.03.2026 12:01 Відповісти
+29
Навіть уявити не можу що там могло трапитись, курили чи що.
показати весь коментар
04.03.2026 12:02 Відповісти
+17
кацапи воюють проти США та Ізраїлю на боці аяатол
вітання рудому, най далі цьомає у дупу свого друга *****
показати весь коментар
04.03.2026 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на айсберг напоролся?
показати весь коментар
04.03.2026 12:01 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 12:02 Відповісти
Доречі «айсберг» чудова назва для якогось нового БеКа )
показати весь коментар
04.03.2026 12:25 Відповісти
На коралловый риф.
показати весь коментар
04.03.2026 16:45 Відповісти
Навіть уявити не можу що там могло трапитись, курили чи що.
показати весь коментар
04.03.2026 12:02 Відповісти
Ото ж шо не там палили.
показати весь коментар
04.03.2026 12:04 Відповісти
Це газовоз. За сумарною енергією може рвонути так, що сліду не залишиться.
показати весь коментар
04.03.2026 12:05 Відповісти
Сварщік нЄпутьЙОвий пАпАлсЬя...
показати весь коментар
04.03.2026 12:20 Відповісти
точно Зінка
показати весь коментар
04.03.2026 13:07 Відповісти
Переіменуйте в "Онук Тітаника".
показати весь коментар
04.03.2026 12:02 Відповісти
Мало-мало розплавився.
показати весь коментар
04.03.2026 12:03 Відповісти
Дави их *****.
показати весь коментар
04.03.2026 12:03 Відповісти
неплохой хлопок....
показати весь коментар
04.03.2026 12:04 Відповісти
https://t.me/voynareal/132358 💥 Дубаї атакували російські ударні дрони "Герань-2" - пише РБК-Україна. Фрагменти безпілотника були виявлені після чергової атаки Ірану на ОАЕ поблизу порту Джебель-Алі.
показати весь коментар
04.03.2026 12:04 Відповісти
Дружба возвращаєтся.
показати весь коментар
04.03.2026 12:06 Відповісти
кацапи воюють проти США та Ізраїлю на боці аяатол
вітання рудому, най далі цьомає у дупу свого друга *****
показати весь коментар
04.03.2026 12:09 Відповісти
Тут може бути два пояснення - або це справді російський дрон , або іранский , виготовленний на " експорт " . В любому випадку рушникоголові фанати заслуговують на гілляку .
показати весь коментар
04.03.2026 12:41 Відповісти
шо кацапу до рук не дай - усе знищить та поломить
показати весь коментар
04.03.2026 12:04 Відповісти
Санкції прилетіли в бочину
показати весь коментар
04.03.2026 12:05 Відповісти
газовоз устал...
показати весь коментар
04.03.2026 12:05 Відповісти
"Фото https://t.me/ssternenko/56004 оприлюднив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко".

Нащо так підставлятися та натякати - хто підірвав в міжнародних водах газовоз ? Цей Стерненко виступає в ролі провокатора та підбурювача , мовляв - "А тепер Путло Погане, твій хід!" Але ж у Путла Поганого можливостей більше , а тут тобі такий привід дають влупити по залишкам української енергетики та газодобування !

Так ось як виглядає реалізація ЗЕгасла - "Хай живе вічна війна!"
показати весь коментар
04.03.2026 12:06 Відповісти
Цікаво, чого толкового може нарадити той Стерненко, коли він пороху не нюхав, та не воював на фронтах? Як таких при Зеленському призначають? То арестович, то тепер Стерненко?
показати весь коментар
04.03.2026 12:15 Відповісти
Хлопци, я свий...
показати весь коментар
04.03.2026 12:18 Відповісти
Путло любить привіди ... в Неньку він вліз під привідом денацифікації, демілітарізації , захисту рюзьгіязических ... А тут Стерненко свідомо підкидає такий привід ... ну підірвали газовоз , так зробіть пику валенком та не підставляйтесь !
показати весь коментар
04.03.2026 12:36 Відповісти
У ***** завжди є "валдай".
показати весь коментар
04.03.2026 12:51 Відповісти
***** ніякі приводи не потрібні.
показати весь коментар
04.03.2026 12:35 Відповісти
А в міжнародних водах не можна знищувати окупантів?
показати весь коментар
04.03.2026 15:19 Відповісти
Ета не ми. Нас там нєт. Какіє ваші доказатєльства?
показати весь коментар
04.03.2026 12:07 Відповісти
Один з танків вибухнув - така діра - вжеб затонув, скоріш за все інші танки ще тримають герметізацію. Скоріш за все виробляли десь в іншій країні, не в рашці.
показати весь коментар
04.03.2026 12:07 Відповісти
схоже, в Південній Кореї, але...
показати весь коментар
04.03.2026 12:41 Відповісти
Так, кораблебудівельний завод у Пусані є найбільшим у світі будівельником супер танкерів та суховантажниж кораблів. Водовитискання вже сягає 500 тис - 700 тис тон.
показати весь коментар
04.03.2026 13:32 Відповісти
та руцкіє левші, одрихтуют тільки за допомогою зубила та молотка )))
показати весь коментар
04.03.2026 12:08 Відповісти
А що трапилось і хто це зробив?
показати весь коментар
04.03.2026 12:08 Відповісти
кацапи тирили газ та при цьому палили де попало
от і мають
показати весь коментар
04.03.2026 12:10 Відповісти
Єта димоход Атміраль Кузнєцоф
показати весь коментар
04.03.2026 12:08 Відповісти
пуТанік...
показати весь коментар
04.03.2026 12:09 Відповісти
❗️В Індійському океані спалахнули морські бої: американський підводний човен потопив іранський фрегат поблизу Шрі-Ланки. 78 людей поранено, 101 зник безвісти, - Reuters
показати весь коментар
04.03.2026 12:09 Відповісти
газовоз теж ймовірно підводний човен
показати весь коментар
04.03.2026 12:11 Відповісти
Фейк . Не може бути стільки людей на підводному човні . А на фрегаті взагалі жодного ніколи не було .
показати весь коментар
04.03.2026 12:50 Відповісти
шо не так? 180 рил - нормальна кількість екіпажу як для фрегата
показати весь коментар
04.03.2026 13:06 Відповісти
Ну рил - можливо . Але ж мова йшла про людей .
показати весь коментар
04.03.2026 15:23 Відповісти
кляті москалі, природу засерають
показати весь коментар
04.03.2026 12:09 Відповісти
Хто сказав про машинне відділення , кацапи ? Чи важко самим подивитись , напружити мозок ? Вибух стався посередині , а не біля машинного відділення .
показати весь коментар
04.03.2026 12:18 Відповісти
Стерненко майже опитний матрос, як не як жив в Одесі, тому йому краще знати де на судні машинне відділення. Він по фото визначив, що цей газовоз з переднім приводом.
показати весь коментар
04.03.2026 12:26 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 12:30 Відповісти
Видать бухие кацапы оружие перевозили и оно в трюме шарахнуло... теперь надо разбираться кому и что они везли и вводить новые санкции.
показати весь коментар
04.03.2026 12:20 Відповісти
Яка брудна гидота !!!
В них й нібито технологічні об"єкти виглядають не меньш брудними за мухосранський сортир десь у Котласі ...
показати весь коментар
04.03.2026 12:20 Відповісти
Отвір рівний. Рвонуло зсередини та порвало по шпангоутам і листам обшивки. І звичайно це ніяк не машинне відділеня.
показати весь коментар
04.03.2026 12:23 Відповісти
Нічого, крейсер мацква прийме в штат підводного флоту.
показати весь коментар
04.03.2026 12:25 Відповісти
А усяким радникам треба меньше носа совати , куди не треба . Не діставало , щоб вони з гордістю почали ще підтверджувати наввипередки - так , це ми , які ми молодці . Навіть якби там дійсно був український слід , якого , вочевидь , немає .
показати весь коментар
04.03.2026 12:27 Відповісти
Газзават!! или Вата-газ!!!
показати весь коментар
04.03.2026 12:28 Відповісти
Росіяни скаржаться: в Дубаї на них впали уламки дрона з російським маркуванням "Герань-2"
показати весь коментар
04.03.2026 12:36 Відповісти
І *** з ним.
показати весь коментар
04.03.2026 12:37 Відповісти
🚀"СВОї" ПРИЛЕТІЛИ💥"Герані" рф почали ПОЛЮBАННЯ на рОСІЙСЬКИХ ТУРИСТІВ
показати весь коментар
04.03.2026 12:38 Відповісти
Пишуть, що це лайно могло обійтися Х-уйлу у суму до 300 млн. $. Хоч я нею не вражений, враховуючи також те, що пишуть і про те, що один комплекс С-400 обходиться Х-уйлу у десятки мільйонів. Втім також пишуть, що у Х-уйла близько десяти таких газовозів, все одно жлоб, враховуючи обставини, дуже невеликий парк спорудив, перед тим як почати війну, Україна, щоправда, тут зовсім не причому, але як казав хворий на голову царьок - "мы еще не начинали".
показати весь коментар
04.03.2026 12:38 Відповісти
Реальні санкції в дії
показати весь коментар
04.03.2026 12:42 Відповісти
Яка красота. Це єдині дієві санкції. І не потрібно роками збирати консиліум і вговарювати різних орбанів. Або не треба просити щоб санкції продовжили або щоб не відмінили. А так і бистро, дешево і дієво.
показати весь коментар
04.03.2026 12:47 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
04.03.2026 12:51 Відповісти
скотчем замотати, і буде як новенький)
показати весь коментар
04.03.2026 12:51 Відповісти
А СКІЛЬКИ КОРАБЛІВ У ТОМУ ФЛОТІ,ЦІЛИЙ РАДНИК НЕ ЗАЗНАЧИВ?
показати весь коментар
04.03.2026 12:55 Відповісти
на 1 менше
показати весь коментар
06.03.2026 11:47 Відповісти
Лайно не тоне???
показати весь коментар
04.03.2026 12:57 Відповісти
Піздєц яка сумна новина .
показати весь коментар
04.03.2026 13:10 Відповісти
радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко - Тьфу, ***... Гидота.
показати весь коментар
04.03.2026 13:29 Відповісти
Радію. Це гарна новина!!!
показати весь коментар
04.03.2026 14:26 Відповісти
Суворі лівійські партизани не знають жалю
показати весь коментар
04.03.2026 14:32 Відповісти
Я думаю це у нього просто почалась "линька"...
Зараз старезний-ржавучий "пацирь" порепається й відпаде, а потім з'явиться новесенький-білесенький такий...
Такшо беспанікі кацапи, фсьопаплану
показати весь коментар
04.03.2026 14:32 Відповісти
Ну це йому паскуді ще дуже пощастило..... Наприклад два газовози які вибухнули і горіли у чорному морі біля Керченськоі протоки у січні 2019- горіли майже місяць і вигоріли вщент. З двух єкіпажів тоді врятувалось усього з десяток людей. А тут і не горить вже нічого і жодна тварюка не загинула....
показати весь коментар
04.03.2026 15:03 Відповісти
а чого не зірвався весь, чи пустий був, витік газу в квартирі цілий під'їзд зеладає, а тут танкер
показати весь коментар
04.03.2026 17:24 Відповісти
 
 