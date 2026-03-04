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Уражений у Середземному морі російський газовоз "Arctic Metagaz". ФОТО
Російський газовоз Arctic Metagaz, уражений у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення.
Фото оприлюднив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки
"Російський газовий танкер, атакований учора невідомими дронами у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення та не підлягає відновленню", - зазначив він.
Що передувало?
- 3 березня 2026 року у мережі повідомили, що біля берегів Лівії у Середземному морі палає російський газовоз Arctic Metagaz.
- У російському Мінтрансі інформацію підтвердили, заявивши, що газовоз нібито атакували українські безекіпажні катери.
Топ коментарі
+58 multissstar .
показати весь коментар04.03.2026 12:01 Відповісти Посилання
+29 krot_lub
показати весь коментар04.03.2026 12:02 Відповісти Посилання
+17 Wild MadDog
показати весь коментар04.03.2026 12:09 Відповісти Посилання
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вітання рудому, най далі цьомає у дупу свого друга *****
Нащо так підставлятися та натякати - хто підірвав в міжнародних водах газовоз ? Цей Стерненко виступає в ролі провокатора та підбурювача , мовляв - "А тепер Путло Погане, твій хід!" Але ж у Путла Поганого можливостей більше , а тут тобі такий привід дають влупити по залишкам української енергетики та газодобування !
Так ось як виглядає реалізація ЗЕгасла - "Хай живе вічна війна!"
от і мають
В них й нібито технологічні об"єкти виглядають не меньш брудними за мухосранський сортир десь у Котласі ...
Зараз старезний-ржавучий "пацирь" порепається й відпаде, а потім з'явиться новесенький-білесенький такий...
Такшо беспанікі кацапи, фсьопаплану