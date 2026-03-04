Атака БПЛА на Николаев: повреждены жилые дома, пожар ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Николаев снова оказался под атакой российских беспилотников: на этот раз под ударом был жилой сектор. В результате обстрела вспыхнул пожар в двухэтажном доме, а на территории частного домовладения обнаружили боевую часть БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
- На одной из локаций загорелся жилой двухэтажный дом. Пожарные ликвидировали пожар.
- На второй - остатки БПЛА с боевой частью упали на территорию частного домовладения. Пиротехники и химики ГСЧС обследовали двор. Боеприпас изъяли.
"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.
Напомним, утром 4 марта российские войска атаковали беспилотником пустой поезд на Николаевщине, который прибыл на техническое обслуживание.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Загроза застосування балістики зберігається до відбою.