РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10254 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Николаев
625 4

Атака БПЛА на Николаев: повреждены жилые дома, пожар ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Николаев снова оказался под атакой российских беспилотников: на этот раз под ударом был жилой сектор. В результате обстрела вспыхнул пожар в двухэтажном доме, а на территории частного домовладения обнаружили боевую часть БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • На одной из локаций загорелся жилой двухэтажный дом. Пожарные ликвидировали пожар.
  • На второй - остатки БПЛА с боевой частью упали на территорию частного домовладения. Пиротехники и химики ГСЧС обследовали двор. Боеприпас изъяли.

"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.

Читайте также: Враг усилил атаки на железную дорогу, основные цели - подвижной состав, - "УЗ"

В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли
В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли
В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли
В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли
В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли
В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли
В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли
В Николаеве после атаки БПЛА загорелся дом: боеприпас изъяли

Напомним, утром 4 марта российские войска атаковали беспилотником пустой поезд на Николаевщине, который прибыл на техническое обслуживание.

Автор: 

Николаев (466) Николаевская область (589) ГСЧС (993) Николаевский район (161)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в мене шось сильно гупнуло в повітрі над головою ,собака Машка обурилася
показать весь комментарий
04.03.2026 15:08 Ответить
У Вознесенську районі пролунали вибухи

Загроза застосування балістики зберігається до відбою.
показать весь комментарий
04.03.2026 15:14 Ответить
‼️ Ще одна балістика через Миколаїв, вектор той же
показать весь комментарий
04.03.2026 15:15 Ответить
🔥 Ізраїльський F-35 збив російський винищувач у небі над Тегераном - це стало першим випадком в історії, коли F-35 знищив пілотований винищувач
показать весь комментарий
04.03.2026 15:11 Ответить
 
 