Атака БПЛА на Николаев: повреждены жилые дома, пожар ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Николаев снова оказался под атакой российских беспилотников: на этот раз под ударом был жилой сектор. В результате обстрела вспыхнул пожар в двухэтажном доме, а на территории частного домовладения обнаружили боевую часть БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

На одной из локаций загорелся жилой двухэтажный дом. Пожарные ликвидировали пожар.

На второй - остатки БПЛА с боевой частью упали на территорию частного домовладения. Пиротехники и химики ГСЧС обследовали двор. Боеприпас изъяли.

"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.

Напомним, утром 4 марта российские войска атаковали беспилотником пустой поезд на Николаевщине, который прибыл на техническое обслуживание.