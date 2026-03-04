Трех депутатов с Виннитчины будут судить за недостоверное декларирование более 50 млн грн
В Винницкой области в суд направили дела против трех депутатов местных советов, которых подозревают во внесении недостоверных данных в декларации. По версии следствия, они скрыли активы и доходы на общую сумму более 50 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении трех депутатов местных советов Винницкой области. Их обвиняют во внесении недостоверной информации в ежегодные декларации. По данным следствия, чиновники не отразили имущество и доходы на общую сумму более 50 млн грн.
- Среди обвиняемых - супруги депутатов из местных советов Черновицкой громады и Могилев-Подольского района. Мужчина в декларациях за 2021-2024 годы не задекларировал более 37 млн грн, полученных в долг. Его жена в декларации за 2024 год не указала доход от продажи квартиры стоимостью более 2 млн грн.
- Еще один обвинительный акт направлен в отношении депутата Тывровского поселкового совета. Следствие установило, что в декларации за 2022 год он умышленно не указал земельный участок, половину квартиры, более 6,2 млн грн на банковских счетах, средства в иностранной валюте и 4,5 млн грн, одолженных юридическому лицу. Общая сумма незадекларированных активов превышает 11 млн грн.
