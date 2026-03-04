УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12234 відвідувача онлайн
Новини Декларування недостовірної інформації
1 040 4

Трьох депутатів з Вінниччини судитимуть за недостовірне декларування понад 50 млн грн

суд

На Вінниччині до суду скерували справи проти трьох депутатів місцевих рад, яких підозрюють у внесенні недостовірних даних до декларацій. За версією слідства, вони приховали активи та доходи на загальну суму понад 50 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти щодо трьох депутатів місцевих рад Вінниччини. Їх обвинувачують у внесенні недостовірної інформації до щорічних декларацій. За даними слідства, посадовці не відобразили майно та доходи на загальну суму понад 50 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо чиновниці Луцької міськради Соломко відкрили провадження: вона фігурує у розслідуванні стосовно апартаментів у Буковелі

  • Серед обвинувачених - подружжя депутатів із місцевих рад Чернівецької громади та Могилів-Подільського району. Чоловік у деклараціях за 2021–2024 роки не задекларував понад 37 млн грн, отриманих у позику. Його дружина у декларації за 2024 рік не зазначила дохід від продажу квартири вартістю понад 2 млн грн.
  • Ще один обвинувальний акт скеровано щодо депутата Тиврівської селищної ради. Слідство встановило, що у декларації за 2022 рік він умисно не вказав земельну ділянку, половину квартири, понад 6,2 млн грн на банківських рахунках, кошти в іноземній валюті та 4,5 млн грн, позичених юридичній особі. Загальна сума незадекларованих активів перевищує 11 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголові Держлікслужби Ісаєнку повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, - НАБУ

Автор: 

Вінницька область (1167) декларація (1477) депутат (1888)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оштрафують на 100 гривень?
показати весь коментар
04.03.2026 15:17 Відповісти
оберуть знов. Це як почесна медаль...
показати весь коментар
04.03.2026 15:29 Відповісти
Негуйово в нас навіть місцеві депутати себе чухають
показати весь коментар
04.03.2026 15:28 Відповісти
та то для депутатів "кишенькові" кошти - от і забули внести в декларацію!!!
показати весь коментар
04.03.2026 16:04 Відповісти
 
 