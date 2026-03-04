РУС
Россияне нанесли удар по Днепру

Обстрел Херсонской области вечером 17 февраля

Днем 4 марта российские войска атаковали Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Враг нанес удар по Днепру.

Предварительно, никто не пострадал.

Последствия атаки уточняются.

"В области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - добавили в ОГА.

Коли вже знищать кремлівського виродка так ,
як знищили іранського Хаменеї ??
Ху@ло - в сотні раз огидніший і страшнішний від іранського
старця !!
Вбийте його......(
04.03.2026 16:37 Ответить
Не росіяни, а неонацисти!!!!
04.03.2026 17:18 Ответить
Можна - русофашисти !
04.03.2026 17:20 Ответить
 
 