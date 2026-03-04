Россияне нанесли удар по Днепру

Днем 4 марта российские войска атаковали Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Враг нанес удар по Днепру.

Предварительно, никто не пострадал.

Последствия атаки уточняются.

"В области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - добавили в ОГА.

