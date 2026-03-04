2 611 3
Россияне нанесли удар по Днепру
Днем 4 марта российские войска атаковали Днепр.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Враг нанес удар по Днепру.
Предварительно, никто не пострадал.
Последствия атаки уточняются.
"В области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - добавили в ОГА.
як знищили іранського Хаменеї ??
Ху@ло - в сотні раз огидніший і страшнішний від іранського
старця !!
Вбийте його......(