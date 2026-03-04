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Росіяни завдали удару по Дніпру
Вдень 4 березня російські війська атакували Дніпро.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог завдав удару по Дніпру.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Наслідки атаки уточнюються.
"В області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - додали в ОВА.
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як знищили іранського Хаменеї ??
Ху@ло - в сотні раз огидніший і страшнішний від іранського
старця !!
Вбийте його......(