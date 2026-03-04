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Новини Атака на Дніпро
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Росіяни завдали удару по Дніпру

Обстріл Херсонщини ввечері 17 лютого

Вдень 4 березня російські війська атакували Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог завдав удару по Дніпру.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Наслідки атаки уточнюються.

"В області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - додали в ОВА.

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Дніпро (3567) обстріл (34415) Дніпропетровська область (5119) Дніпровський район (420)
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Коли вже знищать кремлівського виродка так ,
як знищили іранського Хаменеї ??
Ху@ло - в сотні раз огидніший і страшнішний від іранського
старця !!
Вбийте його......(
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04.03.2026 16:37 Відповісти
С зє?! Ніколи.
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04.03.2026 19:02 Відповісти
Не росіяни, а неонацисти!!!!
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04.03.2026 17:18 Відповісти
Можна - русофашисти !
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04.03.2026 17:20 Відповісти
У Дніпрі вибуховою хвилею побило вікна у гімназії, - ОВА
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04.03.2026 18:44 Відповісти
 
 