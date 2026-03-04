Росіяни завдали удару по Дніпру

Вдень 4 березня російські війська атакували Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог завдав удару по Дніпру.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Наслідки атаки уточнюються.

"В області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - додали в ОВА.

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