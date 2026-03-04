РУС
244 1

РФ атаковала Купянский и Богодуховский районы: погибли две женщины

харківщина

Российская армия 4 марта нанесла удары по населенным пунктам Харьковщины. В селах Водяное и Клинова-Новоселовка вследствие обстрелов погибли две женщины.

Об этом сообщили в Прокуратуре Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

  • По данным следствия, днем 4 марта войска РФ атаковали с. Водяное Купянского района. Вследствие обстрела погибла 27-летняя женщина. Тип вооружения устанавливается.
  • Кроме того, 4 марта около 11:00 вооруженные силы РФ осуществили минометный обстрел с. Клинова-Новоселовка Богодуховского района. 64-летняя женщина, которая в этот момент находилась на улице, погибла на месте.

Автор: 

Харьковская область (2215) Богодуховский район (114) Купянский район (637) Клинова-Новоселовка (1) Водяное (1)
Ось так цілодобово варвари воюють з мирним населенням ,будь проклята фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
04.03.2026 21:37 Ответить
 
 