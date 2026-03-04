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Новини Обстріли Харківщини
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РФ атакувала Куп’янський і Богодухівський райони: загинули дві жінки

харківщина

Російська армія 4 березня завдала ударів по населених пунктах Харківської області. У селах Водяне та Клинова-Новоселівка внаслідок обстрілів загинули дві жінки.

Про це повідомили в Прокуратурі Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

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  • За даними слідства, вдень 4 березня війська рф атакували с. Водяне Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка. Тип озброєння встановлюється.
  • Крім того, 4 березня близько 11:00 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл с. Клинова-Новоселівка Богодухівського району. 64-річна жінка, яка в цей момент перебувала на вулиці, загинула на місці.

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Харківська область (2822) Богодухівський район (170) Куп’янський район (751) Клинова-Новоселівка (8) Водяне (1)
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Ось так цілодобово варвари воюють з мирним населенням ,будь проклята фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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04.03.2026 21:37 Відповісти
 
 