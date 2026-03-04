РФ атакувала Куп’янський і Богодухівський райони: загинули дві жінки
Російська армія 4 березня завдала ударів по населених пунктах Харківської області. У селах Водяне та Клинова-Новоселівка внаслідок обстрілів загинули дві жінки.
Про це повідомили в Прокуратурі Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
- За даними слідства, вдень 4 березня війська рф атакували с. Водяне Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка. Тип озброєння встановлюється.
- Крім того, 4 березня близько 11:00 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл с. Клинова-Новоселівка Богодухівського району. 64-річна жінка, яка в цей момент перебувала на вулиці, загинула на місці.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар04.03.2026 21:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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