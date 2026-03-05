РУС
Новости Задержание преступников, находящихся в розыске Интерпола
992 1

Во Львове задержали поляка, которого разыскивал Интерпол с 2017 года

Международный розыск завершился во Львове: задержан 63-летний поляк

Во Львове украинские и польские правоохранители задержали 63-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске с 2017 года по линии Интерпола. Мужчину подозревают в руководстве организованной преступной группировкой, финансовых преступлениях и отмывании денег.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на LB.UA,об этом пишет пресс-служба Центрального следственного бюро полиции Польши (CBŚP).

"Сотрудники Центрального бюро расследований полиции в сотрудничестве с Подразделением киберполиции Национальной полиции Украины арестовали Бронислава Д. во Львове", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Мужчина уже был окончательно приговорен в Польше к четырем годам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке, финансово-налоговые преступления и отмывание денег.
  • Бронислава Д. также подозревают в руководстве организованной преступной группой и ведении масштабной преступной деятельности.
  • Речь идет, в частности, о финансовых преступлениях и отмывании значительных сумм денег, которые стали для него постоянным источником дохода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проведет мероприятия по обеспечению безопасности во Львове 5-9 марта: возможны ограничения движения и дополнительные проверки

Польские правоохранители говорят, что "благодаря четким оперативным мерам сотрудников Центрального бюро расследований полиции, которые точно установили местонахождение разыскиваемого мужчины, а затем предоставили ключевую информацию украинским властям". Сотрудники Центрального бюро расследований полиции также участвовали в операции в Украине.

Задержанный в настоящее время находится под стражей в Украине и ожидает завершения процедуры экстрадиции. После ее завершения мужчина будет передан польским правоохранительным органам и попадет в тюрьму для отбывания назначенного наказания.

Читайте также: Теракт во Львове: скончался раненый военнослужащий Нацгвардии Иосиф Павлинский. ФОТО

Ранее сообщалось, что в Луцке правоохранители задержали иностранца, который более десяти лет находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений и скрывался от исполнения приговора суда Королевства Испании.

задержание (228) Интерпол (12) Львов (393) Львовская область (498) Львовский район (192)
