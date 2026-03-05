Во Львове задержали поляка, которого разыскивал Интерпол с 2017 года

Во Львове украинские и польские правоохранители задержали 63-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске с 2017 года по линии Интерпола. Мужчину подозревают в руководстве организованной преступной группировкой, финансовых преступлениях и отмывании денег.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на LB.UA,об этом пишет пресс-служба Центрального следственного бюро полиции Польши (CBŚP).

"Сотрудники Центрального бюро расследований полиции в сотрудничестве с Подразделением киберполиции Национальной полиции Украины арестовали Бронислава Д. во Львове", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Мужчина уже был окончательно приговорен в Польше к четырем годам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке, финансово-налоговые преступления и отмывание денег.

Бронислава Д. также подозревают в руководстве организованной преступной группой и ведении масштабной преступной деятельности.

Речь идет, в частности, о финансовых преступлениях и отмывании значительных сумм денег, которые стали для него постоянным источником дохода.

Польские правоохранители говорят, что "благодаря четким оперативным мерам сотрудников Центрального бюро расследований полиции, которые точно установили местонахождение разыскиваемого мужчины, а затем предоставили ключевую информацию украинским властям". Сотрудники Центрального бюро расследований полиции также участвовали в операции в Украине.

Задержанный в настоящее время находится под стражей в Украине и ожидает завершения процедуры экстрадиции. После ее завершения мужчина будет передан польским правоохранительным органам и попадет в тюрьму для отбывания назначенного наказания.

Ранее сообщалось, что в Луцке правоохранители задержали иностранца, который более десяти лет находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений и скрывался от исполнения приговора суда Королевства Испании.