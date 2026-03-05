У Львові затримали поляка, якого розшукував Інтерпол з 2017 року
У Львові українські та польські правоохоронці затримали 63-річного громадянина Польщі, який перебував у міжнародному розшуку з 2017 року за лінією Інтерпол. Чоловіка підозрюють у керівництві організованим злочинним угрупованням, фінансових злочинах та відмиванні грошей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це пише пресслужба Центрального слідчого бюро поліції Польщі (CBŚP).
"Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції у співпраці з Підрозділом кіберполіції Національної поліції України заарештували Броніслава Д. у Львові", – ідеться в повідомленні.
Що передувало?
- Чоловіка вже було остаточно засуджено в Польщі до чотирьох років ув’язнення за участь в організованому злочинному угрупованні, фінансово-податкові злочини та відмивання грошей.
- Броніслава Д. також підозрюють у керівництві організованою злочинною групою та веденні масштабної злочинної діяльності.
- Йдеться, зокрема, про фінансові злочини та відмивання значних сум грошей, які стали для нього постійним джерелом доходу.
Польські правоохоронці кажуть, що "завдяки чітким оперативним заходам співробітників Центрального бюро розслідувань поліції, які точно встановили місцезнаходження розшукуваного чоловіка, а потім надали ключову інформацію українській владі". Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції також брали участь в операції в Україні.
Затриманий наразі перебуває під вартою в Україні та очікує завершення процедури екстрадиції. Після її завершення чоловіка передадуть польським правоохоронним органам, і він потрапить до в’язниці для відбування призначеного покарання.
Раніше повідомлялося, що в Луцьку правоохоронці затримали іноземця, який понад десять років перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення тяжких злочинів та переховувався від виконання вироку суду Королівства Іспанії.
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