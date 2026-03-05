У Львові затримали поляка, якого розшукував Інтерпол з 2017 року

У Львові українські та польські правоохоронці затримали 63-річного громадянина Польщі, який перебував у міжнародному розшуку з 2017 року за лінією Інтерпол. Чоловіка підозрюють у керівництві організованим злочинним угрупованням, фінансових злочинах та відмиванні грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це пише пресслужба Центрального слідчого бюро поліції Польщі (CBŚP).

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"Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції у співпраці з Підрозділом кіберполіції Національної поліції України заарештували Броніслава Д. у Львові", – ідеться в повідомленні.

Що передувало?

Чоловіка вже було остаточно засуджено в Польщі до чотирьох років ув’язнення за участь в організованому злочинному угрупованні, фінансово-податкові злочини та відмивання грошей.

Броніслава Д. також підозрюють у керівництві організованою злочинною групою та веденні масштабної злочинної діяльності.

Йдеться, зокрема, про фінансові злочини та відмивання значних сум грошей, які стали для нього постійним джерелом доходу.

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Польські правоохоронці кажуть, що "завдяки чітким оперативним заходам співробітників Центрального бюро розслідувань поліції, які точно встановили місцезнаходження розшукуваного чоловіка, а потім надали ключову інформацію українській владі". Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції також брали участь в операції в Україні.

Затриманий наразі перебуває під вартою в Україні та очікує завершення процедури екстрадиції. Після її завершення чоловіка передадуть польським правоохоронним органам, і він потрапить до в’язниці для відбування призначеного покарання.

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Раніше повідомлялося, що в Луцьку правоохоронці затримали іноземця, який понад десять років перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення тяжких злочинів та переховувався від виконання вироку суду Королівства Іспанії.