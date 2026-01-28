У Луцьку затримали ексспівробітника поліції Іспанії, який понад десять років перебував у розшуку за тяжкі злочини

У Луцьку правоохоронці затримали іноземця, який понад десять років перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення тяжких злочинів та переховувався від виконання вироку суду Королівства Іспанії.

Понад десять років у міжнародному розшуку

"Днями у Луцьку поліцейські зупинили для перевірки документів іноземця. Під час перевірки за базами Інтерполу з’ясувалося, що чоловік понад десять років перебуває у міжнародному розшуку за вчинення тяжких злочинів", - ідеться в повідомленні.

Хто затриманий?

Встановлено, що затриманий - колишній співробітник поліції Королівства Іспанії, який був засуджений більш ніж на 16 років позбавлення волі за тяжкі злочини проти статевої свободи та недоторканності особи. Йдеться, зокрема, про тривале сексуальне та систематичне домашнє насильство, погрози щодо жінки та дочок, а також знущання з них. Після винесення вироку суду чоловік переховувався від правосуддя та був оголошений у міжнародний розшук.







Іноземця затримали слідчі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативні заходи та затримання здійснили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області та слідчі Луцького районного управління поліції у взаємодії з профільним департаментом Національної поліції, у межах міжнародного поліцейського співробітництва, спільно з офіцером зв’язку Посольства Королівства Іспанії в Україні та працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Луцької окружної прокуратури.

Фігуранта буде екстрадовано до Іспанії

Після проведення всіх передбачених законом процесуальних дій фігуранта буде екстрадовано до Іспанії, де він відбуватиме призначене судом покарання.

"Це черговий приклад результативної міжнародної поліцейської взаємодії, який демонструє, що завдяки обміну інформацією та координації дій через канали Інтерполу особи, що переховуються від правосуддя, рано чи пізно постають перед судом - незалежно від державних кордонів", - наголосили в поліції.

