У Луцьку затримали ексспівробітника поліції Іспанії, який понад десять років перебував у розшуку за тяжкі злочини

У Луцьку правоохоронці затримали іноземця, який понад десять років перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення тяжких злочинів та переховувався від виконання вироку суду Королівства Іспанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Понад десять років у міжнародному розшуку

"Днями у Луцьку поліцейські зупинили для перевірки документів іноземця. Під час перевірки за базами Інтерполу з’ясувалося, що чоловік понад десять років перебуває у міжнародному розшуку за вчинення тяжких злочинів", - ідеться в повідомленні.

Хто затриманий?

Встановлено, що затриманий - колишній співробітник поліції Королівства Іспанії, який був засуджений більш ніж на 16 років позбавлення волі за тяжкі злочини проти статевої свободи та недоторканності особи. Йдеться, зокрема, про тривале сексуальне та систематичне домашнє насильство, погрози щодо жінки та дочок, а також знущання з них. Після винесення вироку суду чоловік переховувався від правосуддя та був оголошений у міжнародний розшук.

Розшук Інтерполу: у Волинській області затримали засудженого за тяжкі злочини іноземця
Іноземця затримали слідчі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативні заходи та затримання здійснили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області та слідчі Луцького районного управління поліції у взаємодії з профільним департаментом Національної поліції, у межах міжнародного поліцейського співробітництва, спільно з офіцером зв’язку Посольства Королівства Іспанії в Україні та працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Луцької окружної прокуратури.

Фігуранта буде екстрадовано до Іспанії

Після проведення всіх передбачених законом процесуальних дій фігуранта буде екстрадовано до Іспанії, де він відбуватиме призначене судом покарання.

"Це черговий приклад результативної міжнародної поліцейської взаємодії, який демонструє, що завдяки обміну інформацією та координації дій через канали Інтерполу особи, що переховуються від правосуддя, рано чи пізно постають перед судом - незалежно від державних кордонів", - наголосили в поліції.

затримання (4306) Інтерпол (376) Іспанія (995) Луцьк (445)
Вступав в сексуальні стосунки з власною дружиною та наказував неслухняних дітей. Нормальний чоловік.
28.01.2026 16:08 Відповісти
Можливо навпаки.
28.01.2026 17:36 Відповісти
O temporas. O more!....
Дуже може бути що воно так і було.
29.01.2026 13:22 Відповісти
Це ж ЩО треба натворить, щоб сховаться від розшуку, у воюючій країні!
28.01.2026 16:08 Відповісти
начитався про учасників українського визвольного руху 1940-1950-х років, послідовників Степана Бандери та членів ОУН(б), які вели збройну боротьбу за незалежність України проти радянської влади і ховалися в лісах на заході України і зрозумів, що є шанс.... сховатися
28.01.2026 16:17 Відповісти
как его раньше не задержали, с такой страшной - размазаной мордой, сразу же в глаза бросается
28.01.2026 17:12 Відповісти
Гроші закінчились,платити далі не зміг
29.01.2026 19:12 Відповісти
 
 