В Луцке задержали экс-сотрудника полиции Испании, более десяти лет находившегося в розыске за тяжкие преступления

В Луцке правоохранители задержали иностранца, который более десяти лет находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений и скрывался от исполнения приговора суда Королевства Испании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Национальную полицию Украины.

Более десяти лет в международном розыске

"На днях в Луцке полицейские остановили для проверки документов иностранца. Во время проверки по базам Интерпола выяснилось, что мужчина более десяти лет находится в международном розыске за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Кто задержан?

Установлено, что задержанный - бывший сотрудник полиции Королевства Испания, который был приговорен более чем к 16 годам лишения свободы за тяжкие преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. Речь идет, в частности, о длительном сексуальном и систематическом домашнем насилии, угрозах в отношении женщины и дочерей, а также издевательствах над ними. После вынесения приговора суда мужчина скрывался от правосудия и был объявлен в международный розыск.







Иностранца задержали следователи в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оперативные мероприятия и задержание осуществили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Волынской области и следователи Луцкого районного управления полиции во взаимодействии с профильным департаментом Национальной полиции, в рамках международного полицейского сотрудничества, совместно с офицером связи Посольства Королевства Испании в Украине и сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и Луцкой окружной прокуратуры.

Фигурант будет экстрадирован в Испанию

После проведения всех предусмотренных законом процессуальных действий фигурант будет экстрадирован в Испанию, где будет отбывать назначенное судом наказание.

"Это очередной пример результативного международного полицейского взаимодействия, который демонстрирует, что благодаря обмену информацией и координации действий через каналы Интерпола лица, скрывающиеся от правосудия, рано или поздно предстают перед судом - независимо от государственных границ", - подчеркнули в полиции.

