СБУ проведе безпекові заходи у Львові 5-9 березня: можливі обмеження руху та додаткові перевірки
5-9 березня СБУ проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові.
Про це повідомили в управлінні Служби на Львівщині, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
До заходів також буде залучено працівників Нацполіції та Нацгвардії. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.
Мета
В СБУ пояснили, що метою таких заходів є виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.
Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - йдеться в повідомленні.
Громадян просять із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували там.
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