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Новини Заходи безпеки СБУ
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СБУ проведе безпекові заходи у Львові 5-9 березня: можливі обмеження руху та додаткові перевірки

Безпекові заходи СБУ проводитиме у Львові: коли?

5-9 березня СБУ проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові.

Про це повідомили в управлінні Служби на Львівщині, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

До заходів також буде залучено працівників Нацполіції та Нацгвардії. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета

В СБУ пояснили, що метою таких заходів є виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

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Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували там.

Дивіться: Оперативно-бойова група ГУ СБУ знищила комплекси РЕБ "Гроза", "Силок" і "Поле-21М". ВIДЕО

Автор: 

Львів (3288) СБУ (13948) Львівська область (2799) Львівський район (277)
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Топ коментарі
+11
Я думав ,що влада,спецслужби пройшли дно свого ідіотизму і тупості,але ж ні продовжують падати Хто ж попереджає про таку операцію по виявленні злочинців ? За таку інформацію--під час війни був розстріл.
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05.03.2026 08:57 Відповісти
+10
А це шо за об'ява така? Типу СБУ попереджаєт кротів та агентуру ворога - ви там дивится з 5 по 9 обережнійше, краще сидить дома бо ще раптово вас зловимо? Потужно.
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05.03.2026 09:09 Відповісти
+7
клара цеткін та роза люксембург, щось задумали?
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05.03.2026 08:28 Відповісти
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клара цеткін та роза люксембург, щось задумали?
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05.03.2026 08:28 Відповісти
Ці панянки якби знали шо комуняки натворять з жінками кастрували би членіна без питань ( і здається мали змогу це зробити - членін в той час в Європах по борделям лазив - так лазив шо Крупська з красуні перетворилася на те шо стало ( а по світлиніі шо бачив вона Скарлет Йохансен була подібна - чи то навпаки )).
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05.03.2026 08:45 Відповісти
він і так був кастрований сифілісом, при чому на всю голову !!!
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05.03.2026 09:13 Відповісти
Алі-баба з Буратіною (сказочниє далб… персонажі) збираються до Львова.
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05.03.2026 09:19 Відповісти
ага. скоро в усіх тг каналах країни, нові іпсошні відосики з участю зелених чоловічків в масках без розпізнавальних знаків.
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05.03.2026 08:34 Відповісти
А де ж вньЄзапность АпірациІ?
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05.03.2026 08:36 Відповісти
Як на полюванні - підняти дичину.
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05.03.2026 08:39 Відповісти
Ти настільки тупий,що навіть не знаєш ,що зробили "свинарчуки"--вони повинні одержати високу нагороду,моральні збитки А хто це"викрив" --кримінальне впровадження,адже були розкрити звязки в росії.
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05.03.2026 08:53 Відповісти
То тупий скот
Що воно може знати?!
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05.03.2026 09:00 Відповісти
Я думав ,що влада,спецслужби пройшли дно свого ідіотизму і тупості,але ж ні продовжують падати Хто ж попереджає про таку операцію по виявленні злочинців ? За таку інформацію--під час війни був розстріл.
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05.03.2026 08:57 Відповісти
Все набагато простіше - справжнє призначення так званої "спецоперації" полягає у відлові чергової порції гарматного м'яса для реалізації геніальних військових стратегій криворізького наполеончика та його гофмаршала м'ясника просирського
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05.03.2026 10:11 Відповісти
А це шо за об'ява така? Типу СБУ попереджаєт кротів та агентуру ворога - ви там дивится з 5 по 9 обережнійше, краще сидить дома бо ще раптово вас зловимо? Потужно.
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05.03.2026 09:09 Відповісти
Тих кого дійсно треба ловить сидять в Києві на банковій.
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05.03.2026 09:49 Відповісти
Гадав раніше, шо у нас обмаль працівників СБУ, щоби реально працювати на виявлення ворожих агентів, колаборантів та іншої погані. А тут прямо майже цілий тиждень у чималенькому місті Львові: "шановні, вивертайте кишені!". Існують якісь реальні підстави для цього?
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05.03.2026 09:17 Відповісти
"Існують якісь реальні підстави для цього?"

Величезний некомплект підрозділів ЗСУ на передовій.
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05.03.2026 13:05 Відповісти
Нарешті від месенджера Telegram перейшли до...

Раніше Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни рф проти України"- РНБО.

Ще б агентуру Кремля вивести! Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження Tелеграм після теракту у Львові".

Отакої! Телеграм винуватий.

Опозиціонерів, всіх "не своїх", непродажних журналістів і навіть своїх, злодіїв-корупціонерів придворних, які "стали брать не по чину", які перестали ділитися - короче, "вийшли с под контроля",... прослуховують - моніторять, а для агентури Кремля "вух" не стає ? "Сперва думай о себе, а уже потом...

А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Всі папочки у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не у Львові, серед білого дня? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.
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05.03.2026 09:29 Відповісти
Все так,але найпотужніший все таки був КБВО.
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05.03.2026 10:38 Відповісти
А СБУ і інші дармоїди можуть такі заходи проводити в прифронтовій зоні а не в тилу ? Чи сцикотно ?
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05.03.2026 10:45 Відповісти
Там не дивляться що ти бог в повному фарші там є шальная пулька і може щось і по сильніше прилетіти, а тут просто набрати ще мяса на суперпуперстратегійчнотактичнийнаступ....
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05.03.2026 11:23 Відповісти
 
 