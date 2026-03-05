СБУ проведе безпекові заходи у Львові 5-9 березня: можливі обмеження руху та додаткові перевірки

5-9 березня СБУ проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові.

Про це повідомили в управлінні Служби на Львівщині, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

До заходів також буде залучено працівників Нацполіції та Нацгвардії. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета

В СБУ пояснили, що метою таких заходів є виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

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Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували там.

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