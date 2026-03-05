Сутки на Запорожье: 552 удара по 32 населенным пунктам, более 8800 абонентов остались без электричества

За сутки оккупанты нанесли 552 удара по 32 населенным пунктам. Повреждены жилье и инфраструктура, более 8 800 абонентов Запорожского района остались без света. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 19 авиаударов по Любимовке, Таврическому, Воздвижовке, Гуляйпольскому, Горькому, Ровно, Светлой Долине, Шевченковскому, Цветковому, Копанях, Чаривному и Верхней Терсе.

306 БПЛА различной модификации атаковали Новониколаевку, Балабино, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки и Зеленый Гай.

Обстрелы из артиллерии и РСЗО

Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Зализничному и Мирному.

224 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Гуляйполю, Зализничному, Щербакам, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорье, Зеленому, Варваровке, Доброполье и Прилуках.

Последствия атак: повреждения и отключение электроэнергии

Поступило 30 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Более 8800 абонентов обесточены в результате вражеской атаки по Запорожскому району.

"Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметил Федоров.

