Сутки на Запорожье: 552 удара по 32 населенным пунктам, более 8800 абонентов остались без электричества
За сутки оккупанты нанесли 552 удара по 32 населенным пунктам. Повреждены жилье и инфраструктура, более 8 800 абонентов Запорожского района остались без света. Пострадавших нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Авиаудары и атаки БПЛА
Войска РФ нанесли 19 авиаударов по Любимовке, Таврическому, Воздвижовке, Гуляйпольскому, Горькому, Ровно, Светлой Долине, Шевченковскому, Цветковому, Копанях, Чаривному и Верхней Терсе.
306 БПЛА различной модификации атаковали Новониколаевку, Балабино, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки и Зеленый Гай.
Обстрелы из артиллерии и РСЗО
Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Зализничному и Мирному.
224 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Гуляйполю, Зализничному, Щербакам, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорье, Зеленому, Варваровке, Доброполье и Прилуках.
Последствия атак: повреждения и отключение электроэнергии
Поступило 30 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.
Более 8800 абонентов обесточены в результате вражеской атаки по Запорожскому району.
"Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметил Федоров.
