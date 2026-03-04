Войска РФ обстреляли 2 района Запорожской области: есть раненые и повреждения. ФОТО
Два человека ранены в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
Как отмечается, в целом за сутки оккупанты нанесли 624 удара по 36 населенным пунктам Запорожской области:
- Войска РФ нанесли 21 авиаудар по Самойловке, Лесному, Любицкому, Веселянке, Зеленым Дибровам, Орехову, Копанях, Гуляйпольскому, Воздвижевке, Долинке, Гиркому, Преображенке, Новоукраинке, Чаривному, Верхней Терсе.
- 358 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Заречное, Беленькое, Новоивановку, Желтые Кручи, Степногорск, Приморское, Степное, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Доброполье, Прилуки, Щербаки, Чаривное, Варваровку.
- Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Степному, Зализнычному, Новоданиловке, Варваровке.
- 241 артиллерийский удар пришелся по Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Орехову, Зализнычному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Доброполью, Прилукам, Чаривному, Варваровке.
Последствия
Поступило 50 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
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