Війська РФ обстріляли 2 райони Запорізької області: є поранені та пошкодження. ФОТО
Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
Як зазначається, загалом впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області:
- Війська рф здійснили 21 авіаудар по Самійлівці, Лісному, Любицькому, Веселянці, Зеленим Дібровам, Оріхову, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Гіркому, Преображенці, Новоукраїнці, Чарівному, Верхній Терсі.
- 358 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Зарічне, Біленьке, Новоіванівку, Жовті Кручі, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку.
- Зафіксовано 4 обстріла із РСЗВ по Степовому, Залізничному, Новоданилівці, Варварівці.
- 241 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Добропіллю, Прилукам, Чарівному, Варварівці.
Наслідки
Надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.
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