УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фото Обстріли Запорізької області
640 1

Росіяни завдали удару КАБами по Запорізькому району: троє поранених. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали авіаударів по Запорізькому району Запорізької області. Троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Троє травмованих

"Внаслідок авіаударів РФ травмовані 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Ще одну 67-річну жінку врятували надзвичайники", - сказано в повідомленні.

Росія вдарила КАБами по Запорізькому району

Читайте також: Доба на Запоріжжі: понад 780 ударів, є загиблий та поранені

Руйнування 

За однією адресою сталося руйнування двох приватних житлових будинків, виникла пожежа. Надзвичайники деблокували жінку з-під завалів зруйнованої будівлі. Від госпіталізації врятована відмовилася.

Росія вдарила КАБами по Запорізькому району

За іншою адресою сталося руйнування та займання господарчої споруди.

Росія вдарила КАБами по Запорізькому району

Читайте також: Ворог вдарив керованими авіабомбами по Запорізькому району: дві дитини поранені

Автор: 

обстріл (34383) Запорізька область (4949) КАБ (548) Запорізький район (602)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
где же наши СОКОЛЫ хваленные на F- 16 ??? полный фейсбук сосок в гермашлемах , или они только за шахедами могут гоняться ???((((
показати весь коментар
02.03.2026 19:28 Відповісти
 
 