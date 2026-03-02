Росіяни завдали удару КАБами по Запорізькому району: троє поранених. ФОТОрепортаж
Росіяни завдали авіаударів по Запорізькому району Запорізької області. Троє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Троє травмованих
"Внаслідок авіаударів РФ травмовані 61-річна жінка та 66-річний чоловік. Ще одну 67-річну жінку врятували надзвичайники", - сказано в повідомленні.
Руйнування
За однією адресою сталося руйнування двох приватних житлових будинків, виникла пожежа. Надзвичайники деблокували жінку з-під завалів зруйнованої будівлі. Від госпіталізації врятована відмовилася.
За іншою адресою сталося руйнування та займання господарчої споруди.
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василий граздич
показати весь коментар02.03.2026 19:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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