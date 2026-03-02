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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Россияне нанесли удар КАБами по Запорожскому району: трое раненых. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли авиаудары по Запорожскому району Запорожской области. Трое человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Трое травмированных

"В результате авиаударов РФ травмированы 61-летняя женщина и 66-летний мужчина. Еще одну 67-летнюю женщину спасли спасатели", - говорится в сообщении.

Россия нанесла удар КАБами по Запорожскому району

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Разрушения 

По одному адресу произошло разрушение двух частных жилых домов, возник пожар. Чрезвычайники деблокировали женщину из-под завалов разрушенного здания. От госпитализации спасенная отказалась.

Россия нанесла удар КАБами по Запорожскому району

По другому адресу произошло разрушение и возгорание хозяйственной постройки.

Россия нанесла удар КАБами по Запорожскому району

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Автор: 

обстрел (33033) Запорожская область (4428) КАБ (544) Запорожский район (595)
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где же наши СОКОЛЫ хваленные на F- 16 ??? полный фейсбук сосок в гермашлемах , или они только за шахедами могут гоняться ???((((
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02.03.2026 19:28 Ответить
 
 