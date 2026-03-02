Россияне нанесли удар КАБами по Запорожскому району: трое раненых. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли авиаудары по Запорожскому району Запорожской области. Трое человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Трое травмированных

"В результате авиаударов РФ травмированы 61-летняя женщина и 66-летний мужчина. Еще одну 67-летнюю женщину спасли спасатели", - говорится в сообщении.

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Разрушения

По одному адресу произошло разрушение двух частных жилых домов, возник пожар. Чрезвычайники деблокировали женщину из-под завалов разрушенного здания. От госпитализации спасенная отказалась.

По другому адресу произошло разрушение и возгорание хозяйственной постройки.

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