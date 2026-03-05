Доба на Запоріжжі: 552 удари по 32 населених пунктах, понад 8800 абонентів знеструмлені

За добу окупанти завдали 552 ударів по 32 населених пунктах. Пошкоджено житло та інфраструктуру, понад 8 800 абонентів Запорізького району залишилися без світла. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Любимівці, Таврійському, Воздвижівці, Гуляйпільському, Гіркому, Рівному, Світлій Долині, Шевченківському, Цвітковому, Копанях, Чарівному та Верхній Терсі.

306 БпЛА різної модифікації атакували Новомиколаївку, Балабине, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Зелений Гай.

Обстріли з артилерії та РСЗВ

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Залізничному та Мирному.

224 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Прилуках.

Наслідки атак: пошкодження та знеструмлення

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла та обʼєктів інфраструктури.

Понад 8800 абонентів знеструмлені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

"Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - зазначив Федоров.

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