Еврокомиссия готовит изменения в систему защиты украинцев в ЕС
Представительница Еврокомиссии Илва Йоханссон сообщила, что механизм временной защиты для украинцев в Евросоюзе, вероятно, изменят на другие формы легального проживания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Меня бы очень удивило, если бы временная защита была продлена в нынешнем виде. Думаю, для временной меры пяти лет достаточно", – сказала Йоханссон.
Еврокомиссар отметила, что украинцы, которые уже длительное время проживают в странах ЕС, могут постепенно переходить на другие правовые основания для пребывания. Речь идет, в частности, о получении разрешений на проживание, рабочих или студенческих виз, а также других форм легального статуса.
Защита останется в случае длительной войны
В то же время Йоханссон подчеркнула, что в случае затяжной войны Европейский Союз продолжит предоставлять защиту людям, вынужденным покинуть Украину. Однако подход к этому может измениться.
По ее словам, защита может предоставляться, в первую очередь, людям, прибывающим из регионов, которые остаются опасными.
Представительница Европейской комиссии также сообщила, что большинство украинских беженцев со временем решают остаться в странах ЕС. В то же время, в Брюсселе готовят программу добровольного возвращения украинцев домой.
