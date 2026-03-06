РУС
2 262 7

Еврокомиссия готовит изменения в систему защиты украинцев в ЕС

ЕС может изменить формат временной защиты для украинцев

Представительница Еврокомиссии Илва Йоханссон сообщила, что механизм временной защиты для украинцев в Евросоюзе, вероятно, изменят на другие формы легального проживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Меня бы очень удивило, если бы временная защита была продлена в нынешнем виде. Думаю, для временной меры пяти лет достаточно", – сказала Йоханссон.

Еврокомиссар отметила, что украинцы, которые уже длительное время проживают в странах ЕС, могут постепенно переходить на другие правовые основания для пребывания. Речь идет, в частности, о получении разрешений на проживание, рабочих или студенческих виз, а также других форм легального статуса.

В Дании ужесточат правила пребывания для вновь прибывших украинцев

Защита останется в случае длительной войны

В то же время Йоханссон подчеркнула, что в случае затяжной войны Европейский Союз продолжит предоставлять защиту людям, вынужденным покинуть Украину. Однако подход к этому может измениться.

По ее словам, защита может предоставляться, в первую очередь, людям, прибывающим из регионов, которые остаются опасными.

Представительница Европейской комиссии также сообщила, что большинство украинских беженцев со временем решают остаться в странах ЕС. В то же время, в Брюсселе готовят программу добровольного возвращения украинцев домой.

Временную защиту для украинских мужчин призывного возраста сейчас не будут отменять, - Еврокомиссия

вимоги:
- орбана і фіцу убрати негайно.
- ротатого бубу поставити на три місяці сроку на відкривати свого кловунярського рота.
- перестати красти вселенськими масштабами
- закрити пихованість.
- вибрати усіка чемпіоном буби.
- підвісити пенсію папі сані.
- маму риму цьом.
06.03.2026 06:49 Ответить
* на не відкривати
06.03.2026 06:52 Ответить
а от іщє - відкрити 5 нових діл на пороха...!
06.03.2026 06:53 Ответить
задачя поставлена? - виконуйте.
06.03.2026 06:55 Ответить
Зі вступом України в ЄС проблема зникне. Але з нинішніми керманичами держави цього скоро не станеться. В держиморд талант пересваритися з усім цивілізованим світом. На утриманні якого ще існує держава
06.03.2026 06:52 Ответить
Та ти шо, все так просто, не війна а казочка Є такий термін ,дериват називається ,вторинні наслідки війни, непрямі вражаючі фактори війни, наприклад соціально-економічні.Ви б там в своїй єврокомісії якісь міжнародні договори, обов'язки на себе взяті почитали, хто вміє.Решті можна ,доступно, відосіками показати .Та й не завадило б якось замість повчань як возлюбити собаку свою і "брата"свого, по черзі , чи зразу, чи навпаки, якісь заповіді божі почитати ,хто звичайно вміє, решті можна відосіки з коментарями показати.
06.03.2026 07:09 Ответить
били його мамцю, тай березевим прутом,
що би не ходило сино в поле та й рекрутом.
.
а воно все вняло i 4 рази не вийшло,
і тут прийшов нарід і сказав - а нам саме такий ****** і треба!
06.03.2026 07:26 Ответить
 
 