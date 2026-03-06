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Новини Українські біженці
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Єврокомісія готує зміни до системи захисту українців у ЄС

ЄС може змінити формат тимчасового захисту для українців

Представниця Єврокомісії Ілва Йоганссон повідомила, що механізм тимчасового захисту для українців у Євросоюзі, ймовірно, змінять на інші форми легального проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

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"Мене б дуже здивувало, якби тимчасовий захист був продовжений у нинішньому вигляді. Думаю, для тимчасового заходу п’яти років достатньо", – сказала Йоганссон.

Єврокомісарка зазначила, що українці, які вже тривалий час проживають у країнах ЄС, можуть поступово переходити на інші правові підстави для перебування. Йдеться, зокрема, про отримання дозволів на проживання, робочих або студентських віз, а також інших форм легального статусу.

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Захист залишатиметься у разі тривалої війни

Водночас Йоганссон підкреслила, що у випадку затяжної війни Європейський Союз продовжить надавати захист людям, які змушені залишати Україну. Однак підхід до цього може змінитися.

За її словами, захист можуть надавати передусім людям, які прибувають із регіонів, що залишаються небезпечними.

Представниця Європейської комісії також повідомила, що більшість українських біженців із часом вирішують залишитися в країнах ЄС. Водночас у Брюсселі готують програму добровільного повернення українців додому.

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Єврокомісія (2451) захист (277) Євросоюз (15228)
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Топ коментарі
+4
Зі вступом України в ЄС проблема зникне. Але з нинішніми керманичами держави цього скоро не станеться. В держиморд талант пересваритися з усім цивілізованим світом. На утриманні якого ще існує держава
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06.03.2026 06:52 Відповісти
+3
вимоги:
- орбана і фіцу убрати негайно.
- ротатого бубу поставити на три місяці сроку на відкривати свого кловунярського рота.
- перестати красти вселенськими масштабами
- закрити пихованість.
- вибрати усіка чемпіоном буби.
- підвісити пенсію папі сані.
- маму риму цьом.
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06.03.2026 06:49 Відповісти
+3
били його мамцю, тай березевим прутом,
що би не ходило сино в поле та й рекрутом.
.
а воно все вняло i 4 рази не вийшло,
і тут прийшов нарід і сказав - а нам саме такий ****** і треба!
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06.03.2026 07:26 Відповісти
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вимоги:
- орбана і фіцу убрати негайно.
- ротатого бубу поставити на три місяці сроку на відкривати свого кловунярського рота.
- перестати красти вселенськими масштабами
- закрити пихованість.
- вибрати усіка чемпіоном буби.
- підвісити пенсію папі сані.
- маму риму цьом.
показати весь коментар
06.03.2026 06:49 Відповісти
* на не відкривати
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06.03.2026 06:52 Відповісти
а от іщє - відкрити 5 нових діл на пороха...!
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06.03.2026 06:53 Відповісти
задачя поставлена? - виконуйте.
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06.03.2026 06:55 Відповісти
Зі вступом України в ЄС проблема зникне. Але з нинішніми керманичами держави цього скоро не станеться. В держиморд талант пересваритися з усім цивілізованим світом. На утриманні якого ще існує держава
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06.03.2026 06:52 Відповісти
Та ти шо, все так просто, не війна а казочка Є такий термін ,дериват називається ,вторинні наслідки війни, непрямі вражаючі фактори війни, наприклад соціально-економічні.Ви б там в своїй єврокомісії якісь міжнародні договори, обов'язки на себе взяті почитали, хто вміє.Решті можна ,доступно, відосіками показати .Та й не завадило б якось замість повчань як возлюбити собаку свою і "брата"свого, по черзі , чи зразу, чи навпаки, якісь заповіді божі почитати ,хто звичайно вміє, решті можна відосіки з коментарями показати.
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06.03.2026 07:09 Відповісти
били його мамцю, тай березевим прутом,
що би не ходило сино в поле та й рекрутом.
.
а воно все вняло i 4 рази не вийшло,
і тут прийшов нарід і сказав - а нам саме такий ****** і треба!
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06.03.2026 07:26 Відповісти
чи то мама не в темі чи сина в неї полупоц...
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06.03.2026 09:31 Відповісти
кому биття в науку, кому в роги,,,,
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06.03.2026 09:01 Відповісти
 
 