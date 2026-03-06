Єврокомісія готує зміни до системи захисту українців у ЄС
Представниця Єврокомісії Ілва Йоганссон повідомила, що механізм тимчасового захисту для українців у Євросоюзі, ймовірно, змінять на інші форми легального проживання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Мене б дуже здивувало, якби тимчасовий захист був продовжений у нинішньому вигляді. Думаю, для тимчасового заходу п’яти років достатньо", – сказала Йоганссон.
Єврокомісарка зазначила, що українці, які вже тривалий час проживають у країнах ЄС, можуть поступово переходити на інші правові підстави для перебування. Йдеться, зокрема, про отримання дозволів на проживання, робочих або студентських віз, а також інших форм легального статусу.
Захист залишатиметься у разі тривалої війни
Водночас Йоганссон підкреслила, що у випадку затяжної війни Європейський Союз продовжить надавати захист людям, які змушені залишати Україну. Однак підхід до цього може змінитися.
За її словами, захист можуть надавати передусім людям, які прибувають із регіонів, що залишаються небезпечними.
Представниця Європейської комісії також повідомила, що більшість українських біженців із часом вирішують залишитися в країнах ЄС. Водночас у Брюсселі готують програму добровільного повернення українців додому.
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що би не ходило сино в поле та й рекрутом.
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а воно все вняло i 4 рази не вийшло,
і тут прийшов нарід і сказав - а нам саме такий ****** і треба!