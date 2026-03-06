Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 271 350 человек (+950 за сутки), 11 734 танка, 37 960 артсистем, 24 148 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 271 350 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 271 350 (+950) человек
- танков – 11 734 (+7) единицы
- боевых бронированных машин – 24 148 (+6) единиц
- артиллерийских систем – 37 960 (+45) единиц
- РСЗО – 1 669 (+2) единиц
- средств ПВО – 1 320 (+1) единица
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 349 (+1) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) единиц
- крылатых ракет – 4 384 (+0) единицы
- кораблей/катеров – 30 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техник и автоцистерн – 81 642 (+208) единицы
- специальной техники – 4 080 (+1) единиц
Топ комментарии
+9 Андрей Ерофеев
показать весь комментарий06.03.2026 07:18 Ответить Ссылка
+9 igor shmatko
показать весь комментарий06.03.2026 07:18 Ответить Ссылка
+7 Олександр #581937
показать весь комментарий06.03.2026 07:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а якщо серйозно - вони випускають нове і ремонтують старе, правда не в тих об'ємах, як колись
270!! одиниці знищеної техніки, 1! пєпєлац та 950 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта, ППО та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 271 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦