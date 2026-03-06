РУС
2 445 12

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 271 350 человек (+950 за сутки), 11 734 танка, 37 960 артсистем, 24 148 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 271 350 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 271 350 (+950) человек
  • танков – 11 734 (+7) единицы
  • боевых бронированных машин – 24 148 (+6) единиц
  • артиллерийских систем – 37 960 (+45) единиц
  • РСЗО – 1 669 (+2) единиц
  • средств ПВО – 1 320 (+1) единица
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 349 (+1) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 159 990 (+1 609) единиц
  • крылатых ракет – 4 384 (+0) единицы
  • кораблей/катеров – 30 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техник и автоцистерн – 81 642 (+208) единицы
  • специальной техники – 4 080 (+1) единиц

Потери россиян на утро 6 марта

+9
-1 гелік
показать весь комментарий
06.03.2026 07:18 Ответить
+9
Намолотили хлопці кацапського залізячча!👍 ще й гвинтокрил. Приємно. Славв ЗСУ!
показать весь комментарий
06.03.2026 07:18 Ответить
+7
Москальське лайно знатно поменшало
показать весь комментарий
06.03.2026 07:14 Ответить
Гвинтокрил має крила... у акули крил немає - це гелікоптер.
показать весь комментарий
06.03.2026 08:35 Ответить
Мова йде про Ка-27, акула (Ка-50) тут ні до чого, та й їх мабуть у кацапів катма
показать весь комментарий
06.03.2026 09:38 Ответить
06.03.2026 08:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
06.03.2026 08:00 Ответить
Росіяни десь все одне нашкрібують танки.
показать весь комментарий
06.03.2026 08:13 Ответить
з постаментів зніімають

а якщо серйозно - вони випускають нове і ремонтують старе, правда не в тих об'ємах, як колись
показать весь комментарий
06.03.2026 08:32 Ответить
Минув 4398 день москальсько-української війни.
270!! одиниці знищеної техніки, 1! пєпєлац та 950 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта, ППО та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 271 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
06.03.2026 08:43 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2026 08:45 Ответить
О, і пепелацик! 🚁
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показать весь комментарий
06.03.2026 09:57 Ответить
 
 