116 1

На фронте 117 боевых столкновений с начала суток: враг давит на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте 5 марта

Всего с начала суток, 5 марта, на фронте произошло 117 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 142 управляемые авиабомбы, применил 4653 дрона-камикадзе и осуществил 2543 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Север

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, осуществил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении пока наступательных действий врага не зафиксировано.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в сторону населенного пункта Подолы.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак оккупантов в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в районе населенного пункта Закитное и в сторону Ямполя, Платоновки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

  • На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 63 оккупанта и 23 - ранено. Уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники, повреждены три танка, две артиллерийские системы, единица автомобильного транспорта, средство РЭБ и 58 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 192 БПЛА различных типов.

Обстановка на юге

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 22 столкновения в районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки. Три боевых столкновения продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения с врагом недалеко от Степногорска, Приморского. Населенные пункты Разумовка, Веселянка, Юрковка подверглись авиаударам противника.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

Генштаб ВС (5341) боевые действия (3812) война в Украине (7439)
@ "На Гуляйпільському напрямку російські війська закріпилися на західній околиці Гуляйполя і вздовж лісосмуг на південь.
За рахунок просування з флангу зберігається загроза подальшого закріплення противника в районі опорних пунктів між Гуляйполем і Залізничним, що дозволить йому вирівняти лінію фронту і посилити тиск на район Варварівки і Прилук.

На Добропільському напрямку противник закріпився у центральній частині Гришиного, значно розширивши зону контролю у населеному пункті.
З покращенням погодних умов очікується посилення тиску на Гришине, Родинське, а також у напрямку Білицького та Нового Донбасу.

На Костянтинівському напрямку противник штурмує Бересток та південно-східну околицю Костянтинівки.

На Слов'янському напрямку російські війська посилюють тиск у районі Никифорівки та Федорівки Другої. Тривають бої за центральну частину Резниківки та у напрямку Кривої Луки з боку Закітного.

На Лиманському напрямку ситуація без істотних змін. Малі групи противника атакують у лісовому масиві «Святі гори» і вздовж лісосмуг у напрямку Лимана."
показать весь комментарий
05.03.2026 23:04 Ответить
 
 