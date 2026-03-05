На фронті 117 боєзіткнень від початку доби: ворог тисне на Гуляйпільському та Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку доби, 5 березня, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіабомби, застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Північ

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

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На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупантів та 23 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено три танки, дві артилерійські системи, одиницю автомобільного транспорту, засіб РЕБ та 58 укриттів ворога. Знищено або подавлено 192 БпЛА різних типів.

Обстановка на півдні

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 зіткнення у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського. Населені пункти Розумівка, Веселянка, Юрківка зазнали авіаударів противника.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

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