Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 271 350 осіб (+950 за добу), 11 734 танки, 37 960 артсистем, 24 148 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 271 350 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб
- танків – 11 734 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 960 (+45) од.
- РСЗВ – 1 669 (+2) од.
- засоби ППО – 1 320 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 349 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.
- спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
показати весь коментар06.03.2026 08:43 Відповісти Посилання
+14 igor shmatko
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+14 tarasii smila #448870
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а якщо серйозно - вони випускають нове і ремонтують старе, правда не в тих об'ємах, як колись
270!! одиниці знищеної техніки, 1! пєпєлац та 950 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта, ППО та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 271 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦