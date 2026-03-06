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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 271 350 осіб (+950 за добу), 11 734 танки, 37 960 артсистем, 24 148 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 271 350 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб
  • танків  – 11 734 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 960 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 669 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 320 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 349 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.
  • спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.

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Втрати росіяни на ранок 6 березня

Автор: 

армія рф (21263) Генштаб ЗС (8477) ліквідація (4790) знищення (10335)
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Топ коментарі
+17
Минув 4398 день москальсько-української війни.
270!! одиниці знищеної техніки, 1! пєпєлац та 950 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта, ППО та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 271 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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06.03.2026 08:43 Відповісти
+14
Намолотили хлопці кацапського залізячча!👍 ще й гвинтокрил. Приємно. Славв ЗСУ!
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06.03.2026 07:18 Відповісти
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.03.2026 08:00 Відповісти
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Москальське лайно знатно поменшало
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06.03.2026 07:14 Відповісти
-1 гелік
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06.03.2026 07:18 Відповісти
Намолотили хлопці кацапського залізячча!👍 ще й гвинтокрил. Приємно. Славв ЗСУ!
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06.03.2026 07:18 Відповісти
Гвинтокрил має крила... у акули крил немає - це гелікоптер.
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06.03.2026 08:35 Відповісти
Мова йде про Ка-27, акула (Ка-50) тут ні до чого, та й їх мабуть у кацапів катма
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06.03.2026 09:38 Відповісти
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06.03.2026 08:47 Відповісти
кілзона потроху розширюється у глибину, разом з тим спостерігається і кількість знищеної ворожої техніки, і частіше стали з'являтись у зведеннях РСЗО і засоби ППО.
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06.03.2026 10:38 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.03.2026 08:00 Відповісти
Росіяни десь все одне нашкрібують танки.
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06.03.2026 08:13 Відповісти
з постаментів зніімають

а якщо серйозно - вони випускають нове і ремонтують старе, правда не в тих об'ємах, як колись
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06.03.2026 08:32 Відповісти
Та на Кубінкє ще повно танкового старіння
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06.03.2026 17:54 Відповісти
Минув 4398 день москальсько-української війни.
270!! одиниці знищеної техніки, 1! пєпєлац та 950 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта, ППО та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 271 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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06.03.2026 08:43 Відповісти
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06.03.2026 08:45 Відповісти
О, і пепелацик! 🚁
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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06.03.2026 09:57 Відповісти
В мережу надійшло ось таке повідомлення:

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06.03.2026 13:53 Відповісти
 
 