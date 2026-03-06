РУС
Канада не исключает возможности участия в операции США против Ирана

Удары США по Ирану: Канада не исключает возможности присоединиться

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает потенциального участия Канады в операции США против Ирана.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Журналистка отметила, что ранее Карни заявлял, что Канада не будет участвовать в военных действиях США в Иране.

"Итак, можете ли вы окончательно подтвердить, что так оно и останется, даже если враждебные действия расширятся, обострятся или затянутся?" - спросила она.

Читайте: США не планируют расширять военные цели в Иране, - Хегсет

Что ответил Карни?

"Никогда нельзя категорически исключать участие. Мы будем поддерживать наших союзников, когда это будет иметь смысл.

Существует разница между наступательными действиями, которые были предприняты - и предпринимаются - Соединенными Штатами и Израилем; они были предприняты ими без консультаций с Канадой или другими союзниками, и мы не являемся стороной этих действий. Но мы всегда будем защищать канадцев, мы всегда будем рядом и будем защищать наших союзников, когда это будет необходимо", - ответил премьер Канады.

Читайте: Китай ведет переговоры с Ираном о безопасном проходе своих танкеров через Ормузский пролив, ‒ Reuters

Иран (925) Канада (343) США (7188) Карни Марк (68)
Звичайно приєднаються, як і Європа... Під кінець коли буде визначено, що наприклад США перемагає. А потім будуть один одного хвалити, обіймати, вітати, потужнічать 😸
показать весь комментарий
06.03.2026 09:02 Ответить
Але ж Трамп прекрасно розуміє шо всі ці Канади та єс бажають йому поразки
показать весь комментарий
06.03.2026 09:07 Ответить
Не бажають.
показать весь комментарий
06.03.2026 09:19 Ответить
Розумію європейців і канадців. Хто відмовиться постріляти іранців і пофоткатися.
показать весь комментарий
06.03.2026 09:58 Ответить
 
 