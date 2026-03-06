Канада не исключает возможности участия в операции США против Ирана
Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает потенциального участия Канады в операции США против Ирана.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Журналистка отметила, что ранее Карни заявлял, что Канада не будет участвовать в военных действиях США в Иране.
"Итак, можете ли вы окончательно подтвердить, что так оно и останется, даже если враждебные действия расширятся, обострятся или затянутся?" - спросила она.
Что ответил Карни?
"Никогда нельзя категорически исключать участие. Мы будем поддерживать наших союзников, когда это будет иметь смысл.
Существует разница между наступательными действиями, которые были предприняты - и предпринимаются - Соединенными Штатами и Израилем; они были предприняты ими без консультаций с Канадой или другими союзниками, и мы не являемся стороной этих действий. Но мы всегда будем защищать канадцев, мы всегда будем рядом и будем защищать наших союзников, когда это будет необходимо", - ответил премьер Канады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль