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Новини Відносини США та Канади Операція США проти Ірану
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Канада не виключає можливості участі в операції США проти Ірану

Удари США по Ірану: Канада не виключає можливості долучитися

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні не виключає потенційної участі Канади в операції США проти Ірану.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналістка зазначила, що раніше Карні заявляв, що Канада не братиме участі у військових діях США в Ірані.

"Отже, чи можете ви остаточно підтвердити, що так воно і залишиться, навіть якщо ворожі дії розширяться, загостряться або затягнуться?" - запитала вона.

Читайте: США не планують розширювати військові цілі в Ірані, - Гегсет

Що відповів Карні?

"Ніколи не можна категорично виключати участь. Ми будемо підтримувати наших союзників, коли це матиме сенс.

Існує різниця між наступальними діями, які були вжиті - і вживаються - Сполученими Штатами та Ізраїлем; вони були зроблені ними без консультацій з Канадою чи іншими союзниками, і ми не є стороною цих дій. Але ми завжди будемо захищати канадців, ми завжди будемо поруч і захищатимемо наших союзників, коли це буде потрібно", - відповів прем'єр Канади.

Читайте: Китай веде переговори з Іраном про безпечний прохід своїх танкерів через Ормузьку протоку, ‒ Reuters

Автор: 

Іран (3490) Канада (2278) США (26726) Карні Марк (75)
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Топ коментарі
+3
Звичайно приєднаються, як і Європа... Під кінець коли буде визначено, що наприклад США перемагає. А потім будуть один одного хвалити, обіймати, вітати, потужнічать 😸
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06.03.2026 09:02 Відповісти
+2
Але ж Трамп прекрасно розуміє шо всі ці Канади та єс бажають йому поразки
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06.03.2026 09:07 Відповісти
+2
Не бажають.
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06.03.2026 09:19 Відповісти
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Звичайно приєднаються, як і Європа... Під кінець коли буде визначено, що наприклад США перемагає. А потім будуть один одного хвалити, обіймати, вітати, потужнічать 😸
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06.03.2026 09:02 Відповісти
І в підсумку в Європі та Канаді місцевих майже не залишиться. До вже проживаючих там різних арабів, сирійців та інших подібних "біженців" додадуться ще й іранці.
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06.03.2026 10:52 Відповісти
Але ж Трамп прекрасно розуміє шо всі ці Канади та єс бажають йому поразки
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06.03.2026 09:07 Відповісти
Не бажають.
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06.03.2026 09:19 Відповісти
Розумію європейців і канадців. Хто відмовиться постріляти іранців і пофоткатися.
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06.03.2026 09:58 Відповісти
Рудий Боров довгий час знущався і знущається над Канадою, принижує її, і це така форма вдячності канадського уряду дегенерату за те, що він не приступив до її перетворення на 51 штат США, а як же національна гідність канадців, що все же забуто, хіба для Канади дійсно є сенс втручатися у авантюру подібну до х-уйловської, у якої є початок, але не видно її закінчення?
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06.03.2026 10:08 Відповісти
Так, канадці наші друзі, і з багатьох причин вже тому вони наприємні Трампу, змушений це підтвердити, бо відповідь ви писали істоті, що ображає канадців, а на ресурсі відображається, що начебто мені.
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06.03.2026 11:50 Відповісти
 
 