Канада не виключає можливості участі в операції США проти Ірану

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні не виключає потенційної участі Канади в операції США проти Ірану.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Журналістка зазначила, що раніше Карні заявляв, що Канада не братиме участі у військових діях США в Ірані.

"Отже, чи можете ви остаточно підтвердити, що так воно і залишиться, навіть якщо ворожі дії розширяться, загостряться або затягнуться?" - запитала вона.

Читайте: США не планують розширювати військові цілі в Ірані, - Гегсет

Що відповів Карні?

"Ніколи не можна категорично виключати участь. Ми будемо підтримувати наших союзників, коли це матиме сенс.

Існує різниця між наступальними діями, які були вжиті - і вживаються - Сполученими Штатами та Ізраїлем; вони були зроблені ними без консультацій з Канадою чи іншими союзниками, і ми не є стороною цих дій. Але ми завжди будемо захищати канадців, ми завжди будемо поруч і захищатимемо наших союзників, коли це буде потрібно", - відповів прем'єр Канади.

Читайте: Китай веде переговори з Іраном про безпечний прохід своїх танкерів через Ормузьку протоку, ‒ Reuters