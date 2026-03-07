США увеличат производство оружия "высшего класса" в четыре раза, - Трамп

Президент США Дональд Трамп провел встречи с руководителями крупнейших американских компаний оборонной промышленности. Руководители предприятий согласились увеличить выпуск оружия "высшего класса" в четыре раза.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

США увеличат производство оружия

На встрече обсудили вопросы производства вооружения и его графики.

По словам Трампа, на встрече присутствовали генеральные директора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Они согласились увеличить производство оружия "высшего класса" в четыре раза.

"Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия "высшего класса", поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов производства", - заявил Трамп.

По словам президента США, расширение масштабов началось за три месяца до встречи, и строительство заводов и производство многих из этих вооружений уже ведется.

"У нас практически неограниченный запас боеприпасов среднего и выше среднего класса, которые мы используем, например, в Иране и недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее, мы также увеличили заказы на вооружение этого уровня", - заявил глава Белого дома.

Трамп и руководители оборонных корпораций договорились провести еще одну встречу через два месяца.

"Штаты по всей стране уже подают заявки на размещение новых заводов", - добавил Трамп.

