Новости
2024

Президент США Дональд Трамп провел встречи с руководителями крупнейших американских компаний оборонной промышленности. Руководители предприятий согласились увеличить выпуск оружия "высшего класса" в четыре раза.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

На встрече обсудили вопросы производства вооружения и его графики.

По словам Трампа, на встрече присутствовали генеральные директора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Они согласились увеличить производство оружия "высшего класса" в четыре раза.

"Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия "высшего класса", поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов производства", - заявил Трамп.

По словам президента США, расширение масштабов началось за три месяца до встречи, и строительство заводов и производство многих из этих вооружений уже ведется.

"У нас практически неограниченный запас боеприпасов среднего и выше среднего класса, которые мы используем, например, в Иране и недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее, мы также увеличили заказы на вооружение этого уровня", - заявил глава Белого дома.

Трамп и руководители оборонных корпораций договорились провести еще одну встречу через два месяца.

"Штаты по всей стране уже подают заявки на размещение новых заводов", - добавил Трамп.

Топ комментарии
+6
На самом деле тут нет ничего космического. Например США во времена 2МВ в день спускали по три сухогруза водоизмещением 15000 тонн и по нескольку неимоверно сложных и сверхсовременных бомбардировщиков б-29. Так и тут - если производители будут иметь гарантированные многолетние контракты и оплату - то они тебе ракет к петриотам и по 100 штук в день делать могут.
07.03.2026 02:16 Ответить
+5
Гегсета і не хвилює. Бо він дебіл. У дебілів мозку немає, нема чим хвилюватись.
07.03.2026 06:53 Ответить
+4
Бо Байден віддав Барнуму усю ******* зброю на багато мільярдів! Цей начальник цирку уродів та фальшивих русалок у Штатах "король надувательства". І наш Бубочка по совместітельству.
07.03.2026 02:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
07.03.2026 02:16 Ответить
Це рогаток, мабуть. Куди вже вище?
07.03.2026 02:18 Ответить
xa xa xom...
07.03.2026 07:30 Ответить
ви коли останній раз в руцях держали гаєчний ключ?
от студа і ракети...
07.03.2026 07:32 Ответить
Ти хоч знаєш, що таке *гаєчний ключ*? Пішов най звідси!
07.03.2026 08:43 Ответить
ні і ні.
ще мені пісюрвець 3тидневний буде вказувати що робити,,,
07.03.2026 08:59 Ответить
мо тобі яку роялю піднести?
знімай штани, - рояля в путі!
07.03.2026 09:03 Ответить
поганінік з прівкусом байкала - очі розтули...
07.03.2026 09:09 Ответить
up yours
07.03.2026 09:14 Ответить
07.03.2026 02:50 Ответить
Епштейна їм в допомогу в цієї справі, на нього у США вся надія.
07.03.2026 02:54 Ответить
Дайош у 8 разів.
07.03.2026 03:00 Ответить
і все завдячуючи генію трампа, бо некомпетентний байден..., абрвалг, немає карт, Україна, я і шарій дітей не чіпали
07.03.2026 03:41 Ответить
За 24 години
Вітьков та Зятьков
збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, -
Трампон
07.03.2026 04:06 Ответить
Гегсет заявив, що його не хвилює, що РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США
07.03.2026 04:51 Ответить
Чи могла люлина, маючі хоч одну ізвилину в голові, таке сказати?
В жодному разі ні.
07.03.2026 06:45 Ответить
07.03.2026 06:53 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4860489-tramp-ukhylyvsia-vid-vidpovidi-schodo-rosiiskoi-dopomohy-iranu

Глава Білого дому назвав "дурним" питання про те, що Москва надає Тегерану розвіддані для ударів по американських військових.
07.03.2026 07:30 Ответить
Це добре, що США нарощує виробництво зброї. Бо зброя США - смерть диктаторам і терористам, а зброя росії, ірану, північної кореї - зброя вбивства мирних громадян по всьому світу і знищення їх осель та економіки.
07.03.2026 08:37 Ответить
Дайош нову війну за 24 години !
07.03.2026 09:11 Ответить
США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, - Трамп

А чому б не сказати, - для правдоподоби, - США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в 4,376 м рази,

Ніби як при СССР-КПСС "догонимо і перегонимо".

Що Трамп уже зробив так приступив до поповнееня кремлівської казни війни - ціна нафту зросли і Трамп дозволив Кремлю вільно торгувати.

Що не зробить Трамп, то Кремлю на користь. З часом у новітній історії напишуть "У непростые кризисные времена, когда решалась судьба режима Путина . России Трамп оказался самым надежным союзником т. Путина
07.03.2026 09:13 Ответить
 
 