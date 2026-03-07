США увеличат производство оружия "высшего класса" в четыре раза, - Трамп
Президент США Дональд Трамп провел встречи с руководителями крупнейших американских компаний оборонной промышленности. Руководители предприятий согласились увеличить выпуск оружия "высшего класса" в четыре раза.
Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
США увеличат производство оружия
На встрече обсудили вопросы производства вооружения и его графики.
По словам Трампа, на встрече присутствовали генеральные директора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Они согласились увеличить производство оружия "высшего класса" в четыре раза.
"Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия "высшего класса", поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов производства", - заявил Трамп.
По словам президента США, расширение масштабов началось за три месяца до встречи, и строительство заводов и производство многих из этих вооружений уже ведется.
"У нас практически неограниченный запас боеприпасов среднего и выше среднего класса, которые мы используем, например, в Иране и недавно использовали в Венесуэле. Тем не менее, мы также увеличили заказы на вооружение этого уровня", - заявил глава Белого дома.
Трамп и руководители оборонных корпораций договорились провести еще одну встречу через два месяца.
"Штаты по всей стране уже подают заявки на размещение новых заводов", - добавил Трамп.
от студа і ракети...
ще мені пісюрвець 3тидневний буде вказувати що робити,,,
знімай штани, - рояля в путі!
Вітьков та Зятьков
збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, -
Трампон
В жодному разі ні.
Глава Білого дому назвав "дурним" питання про те, що Москва надає Тегерану розвіддані для ударів по американських військових.
А чому б не сказати, - для правдоподоби, - США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в 4,376 м рази,
Ніби як при СССР-КПСС "догонимо і перегонимо".
Що Трамп уже зробив так приступив до поповнееня кремлівської казни війни - ціна нафту зросли і Трамп дозволив Кремлю вільно торгувати.
Що не зробить Трамп, то Кремлю на користь. З часом у новітній історії напишуть "У непростые кризисные времена, когда решалась судьба режима Путина . России Трамп оказался самым надежным союзником т. Путина