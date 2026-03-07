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США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, - Трамп

США у 4 рази збільшують випуск найсучаснішої зброї

Президент США Дональд Трамп провів зустрічі з очільниками найбільших американських компаній оборонної промисловості. Керівники підприємств погодились наростити випуск зброї "найвищого класу" в чотири рази.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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США збільшать виробництво зброї 

На зустрічі обговорили питання виробництва озброєння та його графіки.

За словами Трампа, на зустрічі були присутні генеральні директори BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Вони погодились збільшити виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази.

"Вони погодилися в чотири рази збільшити виробництво зброї "найвищого класу", оскільки ми хочемо якнайшвидше досягти максимального рівня обсягів виробництва", - заявив Трамп.

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За словами президента США, розширення масштабів почалося за три місяці до зустрічі, і будівництво заводів та виробництво багатьох із цих озброєнь вже ведеться.

"У нас практично необмежений запас боєприпасів середнього та вище середнього класу, які ми використовуємо, наприклад, в Ірані та нещодавно використовували у Венесуелі. Тим не менш, ми також збільшили замовлення на озброєння цього рівня", - заявив глава Білого дому.

Трамп та керівники оборонних корпорацій домовилися провести ще одну зустріч через два місяці.

"Штати по всій країні вже подають заявки на розміщення нових заводів",- додав Трамп.

допис трампа

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Автор: 

зброя (7907) виробництво (2010) США (26735)
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Топ коментарі
+9
На самом деле тут нет ничего космического. Например США во времена 2МВ в день спускали по три сухогруза водоизмещением 15000 тонн и по нескольку неимоверно сложных и сверхсовременных бомбардировщиков б-29. Так и тут - если производители будут иметь гарантированные многолетние контракты и оплату - то они тебе ракет к петриотам и по 100 штук в день делать могут.
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07.03.2026 02:16 Відповісти
+8
Гегсета і не хвилює. Бо він дебіл. У дебілів мозку немає, нема чим хвилюватись.
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07.03.2026 06:53 Відповісти
+5
Чи могла люлина, маючі хоч одну ізвилину в голові, таке сказати?
В жодному разі ні.
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07.03.2026 06:45 Відповісти
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На самом деле тут нет ничего космического. Например США во времена 2МВ в день спускали по три сухогруза водоизмещением 15000 тонн и по нескольку неимоверно сложных и сверхсовременных бомбардировщиков б-29. Так и тут - если производители будут иметь гарантированные многолетние контракты и оплату - то они тебе ракет к петриотам и по 100 штук в день делать могут.
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07.03.2026 02:16 Відповісти
xa xa xom...
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07.03.2026 07:30 Відповісти
ви коли останній раз в руцях держали гаєчний ключ?
от студа і ракети...
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07.03.2026 07:32 Відповісти
ні і ні.
ще мені пісюрвець 3тидневний буде вказувати що робити,,,
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07.03.2026 08:59 Відповісти
слухай сюди тоба - тобі під цією погремухою життя тута не буде...
міняй слнявчик
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07.03.2026 11:54 Відповісти
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07.03.2026 11:55 Відповісти
раніше треба було думати перед тим як клюва роззявляти і кукарікати.
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07.03.2026 11:57 Відповісти
де побачю там і .....
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07.03.2026 11:59 Відповісти
мо тобі яку роялю піднести?
знімай штани, - рояля в путі!
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07.03.2026 09:03 Відповісти
поганінік з прівкусом байкала - очі розтули...
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07.03.2026 09:09 Відповісти
up yours
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07.03.2026 09:14 Відповісти
обережніше тута з най, а ато і по курносому можна відхопити.
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07.03.2026 09:23 Відповісти
Бо Байден віддав Барнуму усю ******* зброю на багато мільярдів! Цей начальник цирку уродів та фальшивих русалок у Штатах "король надувательства". І наш Бубочка по совместітельству.
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07.03.2026 02:50 Відповісти
Епштейна їм в допомогу в цієї справі, на нього у США вся надія.
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07.03.2026 02:54 Відповісти
Дайош у 8 разів.
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07.03.2026 03:00 Відповісти
і все завдячуючи генію трампа, бо некомпетентний байден..., абрвалг, немає карт, Україна, я і шарій дітей не чіпали
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07.03.2026 03:41 Відповісти
За 24 години
Вітьков та Зятьков
збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, -
Трампон
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07.03.2026 04:06 Відповісти
Гегсет заявив, що його не хвилює, що РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США
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07.03.2026 04:51 Відповісти
Чи могла люлина, маючі хоч одну ізвилину в голові, таке сказати?
В жодному разі ні.
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07.03.2026 06:45 Відповісти
Гегсета і не хвилює. Бо він дебіл. У дебілів мозку немає, нема чим хвилюватись.
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07.03.2026 06:53 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4860489-tramp-ukhylyvsia-vid-vidpovidi-schodo-rosiiskoi-dopomohy-iranu

Глава Білого дому назвав "дурним" питання про те, що Москва надає Тегерану розвіддані для ударів по американських військових.
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07.03.2026 07:30 Відповісти
Це добре, що США нарощує виробництво зброї. Бо зброя США - смерть диктаторам і терористам, а зброя росії, ірану, північної кореї - зброя вбивства мирних громадян по всьому світу і знищення їх осель та економіки.
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07.03.2026 08:37 Відповісти
Дайош нову війну за 24 години !
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07.03.2026 09:11 Відповісти
США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, - Трамп

А чому б не сказати, - для правдоподоби, - США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в 4,376 м рази,

Ніби як при СССР-КПСС "догонимо і перегонимо".

Що Трамп уже зробив так приступив до поповнееня кремлівської казни війни - ціна нафту зросли і Трамп дозволив Кремлю вільно торгувати.

Що не зробить Трамп, то Кремлю на користь. З часом у новітній історії напишуть "У непростые кризисные времена, когда решалась судьба режима Путина . России Трамп оказался самым надежным союзником т. Путина
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07.03.2026 09:13 Відповісти
Для свого шефа пуйла?
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07.03.2026 09:43 Відповісти
Да он дебил просто. Нарастить протзводство на 20% в год считаеться сложным, но возможным. На 50% практически невозможным. И не важно военное положение или нет. В современных системах десятки тысяч деталей разных типов, производящихся в десятках стран. Даже ********* наращивала выпуск Шазедлв не один год, и это при сравнительной его простоте и военной экономике с диктатурой.
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07.03.2026 11:29 Відповісти
Наростим и переростим в 4 раза к дню победы над Ираном, который я обьявлю сам.
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07.03.2026 12:37 Відповісти
 
 