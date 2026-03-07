США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, - Трамп
Президент США Дональд Трамп провів зустрічі з очільниками найбільших американських компаній оборонної промисловості. Керівники підприємств погодились наростити випуск зброї "найвищого класу" в чотири рази.
Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
США збільшать виробництво зброї
На зустрічі обговорили питання виробництва озброєння та його графіки.
За словами Трампа, на зустрічі були присутні генеральні директори BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Вони погодились збільшити виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази.
"Вони погодилися в чотири рази збільшити виробництво зброї "найвищого класу", оскільки ми хочемо якнайшвидше досягти максимального рівня обсягів виробництва", - заявив Трамп.
За словами президента США, розширення масштабів почалося за три місяці до зустрічі, і будівництво заводів та виробництво багатьох із цих озброєнь вже ведеться.
"У нас практично необмежений запас боєприпасів середнього та вище середнього класу, які ми використовуємо, наприклад, в Ірані та нещодавно використовували у Венесуелі. Тим не менш, ми також збільшили замовлення на озброєння цього рівня", - заявив глава Білого дому.
Трамп та керівники оборонних корпорацій домовилися провести ще одну зустріч через два місяці.
"Штати по всій країні вже подають заявки на розміщення нових заводів",- додав Трамп.
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от студа і ракети...
ще мені пісюрвець 3тидневний буде вказувати що робити,,,
міняй слнявчик
знімай штани, - рояля в путі!
Вітьков та Зятьков
збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в чотири рази, -
Трампон
В жодному разі ні.
Глава Білого дому назвав "дурним" питання про те, що Москва надає Тегерану розвіддані для ударів по американських військових.
А чому б не сказати, - для правдоподоби, - США збільшать виробництво зброї "найвищого класу" в 4,376 м рази,
Ніби як при СССР-КПСС "догонимо і перегонимо".
Що Трамп уже зробив так приступив до поповнееня кремлівської казни війни - ціна нафту зросли і Трамп дозволив Кремлю вільно торгувати.
Що не зробить Трамп, то Кремлю на користь. З часом у новітній історії напишуть "У непростые кризисные времена, когда решалась судьба режима Путина . России Трамп оказался самым надежным союзником т. Путина