Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 272 360 человек (+1010 за сутки), 11 737 танков, 38 004 артсистемы, 24 151 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 272 360 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек
- танков – 11 737 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 151 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед.
- РСЗО – 1 670 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 322 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли – 30 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 81 812 (+170) ед.
- специальная техника – 4 080 (+0) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
223!! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика, арта та ППО файно.
Арта перевалила за 38000!
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 272 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.