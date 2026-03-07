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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 272 360 осіб (+1010 за добу), 11 737 танків, 38 004 артсистеми, 24 151 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 272 360 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб
  • танків – 11 737 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 151 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 004 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 670 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 322 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од.
  • спеціальна техніка  – 4 080 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Птахів Мадяра" полонили двох окупантів за допомогою дрона. ВIДЕО

Втрати росіян 6 березня

Автор: 

армія рф (21267) Генштаб ЗС (8482) ліквідація (4791) знищення (10338)
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Минув 4399 день москальсько-української війни.
223!! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика, арта та ППО файно.
Арта перевалила за 38000!
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 272 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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07.03.2026 07:41 Відповісти
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07.03.2026 07:44 Відповісти
Кожен день ппо...це вже щось цікаво
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07.03.2026 08:58 Відповісти
Ну не кожен день 4 і 5 було по нулям, а от шість діб березня і 14 одиниць ППО, це щось
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07.03.2026 09:49 Відповісти
в цьому місяці можливо замахнутись на рекорд, враховуючи збільшену кількість дронових мідлстрайків по ТОТ, особливо по Криму, який став для ППО Чорнобаївкою 2.0. Це такий вже "прорубаний" коридор до цілей у Краснодарському краю - нафтовідвантажувальна, переробна та перекачувальна інфраструктура, порти, база Новоросійськ...
з "коридором" на Донеччіні складніше - там на ТОТ і прилеглих областях ми більше всього втрачаємо засобів діпстрайку, які летять у глиб рф. Тому кожна знищена там РЛС - це "донесення" їхньої війни до рускіх удмуртів, рускіх башкіров та іншої рускої чухломи.
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07.03.2026 15:17 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.03.2026 09:15 Відповісти
Арта 38 тисяч з початку війни
БпЛА 10 тисяч з початку березня

"новоросійські" корита скоріш за все в статистику не попадуть
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07.03.2026 09:54 Відповісти
 
 