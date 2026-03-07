Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 272 360 осіб (+1010 за добу), 11 737 танків, 38 004 артсистеми, 24 151 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 272 360 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб
- танків – 11 737 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 151 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 004 (+44) од.
- РСЗВ – 1 670 (+1) од.
- засоби ППО – 1 322 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од.
- спеціальна техніка – 4 080 (+0) од.
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223!! одиниці знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика, арта та ППО файно.
Арта перевалила за 38000!
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 272 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
з "коридором" на Донеччіні складніше - там на ТОТ і прилеглих областях ми більше всього втрачаємо засобів діпстрайку, які летять у глиб рф. Тому кожна знищена там РЛС - це "донесення" їхньої війни до рускіх удмуртів, рускіх башкіров та іншої рускої чухломи.
БпЛА 10 тисяч з початку березня
"новоросійські" корита скоріш за все в статистику не попадуть