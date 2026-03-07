Российские дроны атаковали гражданские автомобили в Сумской области: один погибший и двое раненых

В Сумской области российские дроны атаковали гражданские автомобили. В результате обстрела погиб один гражданский, еще двое ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первый удар произошел в Степановской громаде. Российский дрон попал в гражданский автомобиль на АЗС. После попадания транспортное средство загорелось, погиб 24-летний водитель. Пассажир, 22-летний мужчина, смог выбраться из машины, с тяжелыми ожогами его доставили в больницу.

Еще один удар беспилотника был в Глуховской громаде. Там дрон также атаковал автомобиль. В результате ранения получил 47-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Следователи Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека – ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил дроном по скорой на Николаевщине: ранены водитель и врач. ФОТО

Что предшествовало?

Вражеский беспилотник ударил по авто правоохранителей в Белопольском районе. Двое полицейских получили акубаротравмы.