УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11960 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
845 0

Російські дрони атакували цивільні автомобілі на Сумщині: один загиблий та двоє поранених

Дрони РФ атакували цивільний транспорт на Сумщині

На Сумщині російські дрони атакували цивільні автомобілі. Через обстріли загинув один цивільний, ще двоє поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перший удар стався у Степанівській громаді. Російський дрон поцілив у цивільний автомобіль на АЗС. Після влучання транспортний засіб загорівся, загинув 24-річний водій. Пасажир, 22-річний чоловік, зміг вибратися з машини, з тяжкими опіками його доставили до лікарні.

Ще один удар безпілотника був у Глухівській громаді. Там дрон також атакував автівку. У результаті поранення дістав  47-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до медзакладу.

Слідчі Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини – ч. 2 ст. 438 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив дроном по швидкій на Миколаївщині: поранено водія та лікарку. ФОТО

Що передувало? 

Ворожий безпілотник ударив по авто правоохоронців на Білопільщині. Двоє поліцейських дістали акубаротравми.

Автор: 

обстріл (34458) Сумська область (4779) дрони (8429)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 