РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
РФ пытается восстановить Старобешевскую ТЭС на оккупированной Донетчине, - ЦНС

Оккупанты пытаются восстановить Старобешевскую ТЭС

Так называемое руководство Старобешевской ТЭС в оккупированной Донецкой области начало массовый набор работников.

Об этом сообщают источники Центра национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, отдел кадров АО "Инфраструктурные проекты" распространяет объявления среди оккупационных структур о расширении штата: ищут сварщиков, газорезателей, машинистов, водителей и слесарей. Кандидатам обещают высокие зарплаты, бесплатное питание, подвоз и полный социальный пакет.

Больше о ТЭС

Старобешевская ТЭС - одна из ключевых электростанций оккупированной части Донецкой области. Ее установленная мощность составляет около 2300 МВт, а фактическая генерация до войны превышала 1400 МВт. В то же время станция неоднократно подвергалась повреждениям в ходе войны. Особенно существенные удары по энергетической инфраструктуре в этом районе фиксировались в 2025 году.

Кроме того, Старобешевская ТЭС подключена к ключевым магистральным линиям электропередач, которые питают энергетический узел Донецк - Макеевка - Харцызск - Ясиноватая. Через эти подстанции электроэнергия поступает не только в жилые районы, но и в важную инфраструктуру, в частности железнодорожные узлы и промышленные предприятия, которые обеспечивают логистику и функционирование военных объектов на ВОТ Донецкой области.

ТЭС (69) Донецкая область (5725) Центр национального сопротивления (284) Кальмиусский район (5) Старобешево (3)
Треба допомогти, запустити.😁
08.03.2026 15:11 Ответить
Так у чому проблема? Малюк залишився в службі
08.03.2026 15:18 Ответить
Эх, Бешево. Там, перед Донецким, на змеинной горке мы таких толстолобов косили.
На Курахово таких не было. Там тока лещи розорные. Ну, не совсем позорные, шоб в садок пролез сворачивать приходилось.
08.03.2026 15:33 Ответить
Вообще на фото херня какая то. Трубы дымят и замерзшее водохранилище. Если это Придорожное, то здания ТЭЦ справо должно быть. При работающей станции Бешево не замерзает, а при неработающей трубы не дымят
08.03.2026 15:46 Ответить
 
 