РФ пытается восстановить Старобешевскую ТЭС на оккупированной Донетчине, - ЦНС
Так называемое руководство Старобешевской ТЭС в оккупированной Донецкой области начало массовый набор работников.
Об этом сообщают источники Центра национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, отдел кадров АО "Инфраструктурные проекты" распространяет объявления среди оккупационных структур о расширении штата: ищут сварщиков, газорезателей, машинистов, водителей и слесарей. Кандидатам обещают высокие зарплаты, бесплатное питание, подвоз и полный социальный пакет.
Больше о ТЭС
Старобешевская ТЭС - одна из ключевых электростанций оккупированной части Донецкой области. Ее установленная мощность составляет около 2300 МВт, а фактическая генерация до войны превышала 1400 МВт. В то же время станция неоднократно подвергалась повреждениям в ходе войны. Особенно существенные удары по энергетической инфраструктуре в этом районе фиксировались в 2025 году.
Кроме того, Старобешевская ТЭС подключена к ключевым магистральным линиям электропередач, которые питают энергетический узел Донецк - Макеевка - Харцызск - Ясиноватая. Через эти подстанции электроэнергия поступает не только в жилые районы, но и в важную инфраструктуру, в частности железнодорожные узлы и промышленные предприятия, которые обеспечивают логистику и функционирование военных объектов на ВОТ Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Курахово таких не было. Там тока лещи розорные. Ну, не совсем позорные, шоб в садок пролез сворачивать приходилось.