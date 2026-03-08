РФ намагається відновити Старобешівську ТЕС на окупованій Донеччині, - ЦНС

Так зване керівництво Старобешівської ТЕС в окупованій Донецькій області розпочало масовий набір працівників.

Про це повідомляють джерела Центру національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, відділ кадрів АТ "Інфраструктурні проєкти" розповсюджує оголошення серед окупаційних структур про розширення штату: шукають зварювальників, газорізальників, машиністів, водіїв та слюсарів. Кандидатам обіцяють високі зарплати, безкоштовне харчування, підвіз і повний соціальний пакет.

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Більше про ТЕС

Старобешівська ТЕС - одна з ключових електростанцій окупованої частини Донеччини. Її встановлена потужність становить близько 2300 МВт, а фактична генерація до війни перевищувала 1400 МВт. Водночас станція неодноразово зазнавала пошкоджень упродовж війни. Особливо суттєві удари по енергетичній інфраструктурі в цьому районі фіксувалися 2025 року.

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Крім того, Старобешівська ТЕС підключена до ключових магістральних ліній електропередач, які живлять енергетичний вузол Донецьк - Макіївка - Харцизьк - Ясинувата. Через ці підстанції електроенергія надходить не лише до житлових районів, а й до важливої інфраструктури, зокрема залізничних вузлів та промислових підприємств, які забезпечують логістику та функціонування військових обʼєктів на ТОТ Донецької області.