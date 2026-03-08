РФ намагається відновити Старобешівську ТЕС на окупованій Донеччині, - ЦНС
Так зване керівництво Старобешівської ТЕС в окупованій Донецькій області розпочало масовий набір працівників.
Про це повідомляють джерела Центру національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, відділ кадрів АТ "Інфраструктурні проєкти" розповсюджує оголошення серед окупаційних структур про розширення штату: шукають зварювальників, газорізальників, машиністів, водіїв та слюсарів. Кандидатам обіцяють високі зарплати, безкоштовне харчування, підвіз і повний соціальний пакет.
Більше про ТЕС
Старобешівська ТЕС - одна з ключових електростанцій окупованої частини Донеччини. Її встановлена потужність становить близько 2300 МВт, а фактична генерація до війни перевищувала 1400 МВт. Водночас станція неодноразово зазнавала пошкоджень упродовж війни. Особливо суттєві удари по енергетичній інфраструктурі в цьому районі фіксувалися 2025 року.
Крім того, Старобешівська ТЕС підключена до ключових магістральних ліній електропередач, які живлять енергетичний вузол Донецьк - Макіївка - Харцизьк - Ясинувата. Через ці підстанції електроенергія надходить не лише до житлових районів, а й до важливої інфраструктури, зокрема залізничних вузлів та промислових підприємств, які забезпечують логістику та функціонування військових обʼєктів на ТОТ Донецької області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Курахово таких не было. Там тока лещи розорные. Ну, не совсем позорные, шоб в садок пролез сворачивать приходилось.
ця зима була холодною, водосховище могло і "прихватити". А те що труба пускає дим, то це ще не значить, що гаряча вода циркулює по комунікаціям, а ОРУ роздає електрику. У мене теж з вікна видно дим з труби ТЕС, а батареї хододні.
Воробьянинов не протягивал рукиБешево не замерзало. Если ехать из Донецка водохранилище начинается в Придорожном. Там да, вода замерзает. Но я писал выше. Тогда ГЭС должна располагаться крайне справо. А такой вид открывается от бывшего поста ГАИ.