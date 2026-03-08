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Новини Окуповані території
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РФ намагається відновити Старобешівську ТЕС на окупованій Донеччині, - ЦНС

Окупанти намагаються відновити Старобешівську ТЕС

Так зване керівництво Старобешівської ТЕС в окупованій Донецькій області розпочало масовий набір працівників.

Про це повідомляють джерела Центру національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, відділ кадрів АТ "Інфраструктурні проєкти" розповсюджує оголошення серед окупаційних структур про розширення штату: шукають зварювальників, газорізальників, машиністів, водіїв та слюсарів. Кандидатам обіцяють високі зарплати, безкоштовне харчування, підвіз і повний соціальний пакет.

Дивіться: У Зугресі дрони атакували ТЕЦ: частина окупованої Донеччини без світла. ВIДЕО

Більше про ТЕС

Старобешівська ТЕС - одна з ключових електростанцій окупованої частини Донеччини. Її встановлена потужність становить близько 2300 МВт, а фактична генерація до війни перевищувала 1400 МВт. Водночас станція неодноразово зазнавала пошкоджень упродовж війни. Особливо суттєві удари по енергетичній інфраструктурі в цьому районі фіксувалися 2025 року.

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Крім того, Старобешівська ТЕС підключена до ключових магістральних ліній електропередач, які живлять енергетичний вузол Донецьк - Макіївка - Харцизьк - Ясинувата. Через ці підстанції електроенергія надходить не лише до житлових районів, а й до важливої інфраструктури, зокрема залізничних вузлів та промислових підприємств, які забезпечують логістику та функціонування військових обʼєктів на ТОТ Донецької області.

Автор: 

ТЕС (950) Донецька область (11327) Центр національного спротиву (851) Кальміуський район (7) Старобешеве (3)
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Топ коментарі
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08.03.2026 15:11 Відповісти
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08.03.2026 17:30 Відповісти
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Так у чому проблема? Малюк залишився в службі
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08.03.2026 15:18 Відповісти
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08.03.2026 15:11 Відповісти
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08.03.2026 17:26 Відповісти
Так у чому проблема? Малюк залишився в службі
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08.03.2026 15:18 Відповісти
Оманські вертухаї з Урядового кварталу, забороняють …
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08.03.2026 16:49 Відповісти
Эх, Бешево. Там, перед Донецким, на змеинной горке мы таких толстолобов косили.
На Курахово таких не было. Там тока лещи розорные. Ну, не совсем позорные, шоб в садок пролез сворачивать приходилось.
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08.03.2026 15:33 Відповісти
Вообще на фото херня какая то. Трубы дымят и замерзшее водохранилище. Если это Придорожное, то здания ТЭЦ справо должно быть. При работающей станции Бешево не замерзает, а при неработающей трубы не дымят
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08.03.2026 15:46 Відповісти
невідомо коли це фото зроблено.
ця зима була холодною, водосховище могло і "прихватити". А те що труба пускає дим, то це ще не значить, що гаряча вода циркулює по комунікаціям, а ОРУ роздає електрику. У мене теж з вікна видно дим з труби ТЕС, а батареї хододні.
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08.03.2026 16:16 Відповісти
никогда Воробьянинов не протягивал руки Бешево не замерзало. Если ехать из Донецка водохранилище начинается в Придорожном. Там да, вода замерзает. Но я писал выше. Тогда ГЭС должна располагаться крайне справо. А такой вид открывается от бывшего поста ГАИ.
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08.03.2026 16:51 Відповісти
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08.03.2026 17:30 Відповісти
 
 