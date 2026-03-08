Взрыв возле посольства США в Осло мог быть террористическим актом, - норвежская полиция
Норвежская полиция заявила, что взрыв возле американского посольства в Осло, который произошел в ночь на 8 марта, мог быть террористическим актом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Взрыв мог быть терактом
"Одной из гипотез является то, что это террористический акт, но мы не полностью уверены в этом", - заявил Фроде Ларсен, руководитель совместного следственного и разведывательного подразделения полиции.
По его словам, правоохранители не исключают и других причин взрыва.
Власти Норвегии заявляют, что поддерживают связь с американскими дипломатами. В настоящее время продолжается расследование. Американские дипломаты пока не комментировали ситуацию.
Пострадавших нет
Сообщается, что посольство США понесло незначительные повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта в Норвегии произошел взрыв возле здания посольства США в Осло.
