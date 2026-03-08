РУС
Новости
Взрыв возле посольства США в Осло мог быть террористическим актом, - норвежская полиция

Взрыв в Осло: полиция предполагает попытку теракта

Норвежская полиция заявила, что взрыв возле американского посольства в Осло, который произошел в ночь на 8 марта, мог быть террористическим актом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Взрыв мог быть терактом 

"Одной из гипотез является то, что это террористический акт, но мы не полностью уверены в этом", - заявил Фроде Ларсен, руководитель совместного следственного и разведывательного подразделения полиции.

По его словам, правоохранители не исключают и других причин взрыва.

Власти Норвегии заявляют, что поддерживают связь с американскими дипломатами. В настоящее время продолжается расследование. Американские дипломаты пока не комментировали ситуацию.

Пострадавших нет

Сообщается, что посольство США понесло незначительные повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта в Норвегии произошел взрыв возле здания посольства США в Осло.

+5
Ні, жінки! 8 березня святкували!
08.03.2026 17:53 Ответить
+2
Та нє, який теракт, просто діти петардами бавилися.
08.03.2026 17:46 Ответить
+2
Ні, це луснула совість європейців від стурбованості до України і толерантності до орбанівської вседозволеності.
08.03.2026 18:09 Ответить
Зарано почали
08.03.2026 18:09 Ответить
Ні, це луснула совість європейців від стурбованості до України і толерантності до орбанівської вседозволеності.
08.03.2026 18:09 Ответить
Та ні, бути того не може. І хто міг зробити таке? "Біжінці" з Хамасу чи Хезболли? Ці вне підозри як дружана Цезаря! Понаехавші лапті? Ні боже мій! "Святі" ж люди! То може Зінка?
08.03.2026 18:08 Ответить
No shit?
08.03.2026 18:10 Ответить
не міг, а 100 % був
бєжєнців з африки прихистили , от вони і живуть як їх вдома вчили
08.03.2026 18:19 Ответить
Щиро заздрю вашій обізнаності і активності🤣.
08.03.2026 18:31 Ответить
Баширов з петровим, продовжують гадити і залякувати банкирів з країн ЄС, щоб тряслися, як зеленський з єрмаком, коли московіт патрушев з КСІР, збили пасажирський літак України!!!
08.03.2026 18:28 Ответить
Потужна поліція...
08.03.2026 18:40 Ответить
 
 