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Новини
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Вибух біля посольства США в Осло міг бути терористичним актом, - норвезька поліція

Вибух в Осло: поліція припускає спробу теракту

Норвезька поліція заявила, що вибух біля американського посольства в Осло, який стався у ніч на 8 березня, міг бути терористичним актом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

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Вибух міг бути терактом 

"Однією з гіпотез є те, що це терористичний акт, але ми не повністю впевнені в цьому", - заявив Фроде Ларсен, керівник спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції.

За його словами, правоохоронці не виключають й інших причин вибуху.

Влада Норвегії заявляє, що підтримує зв’язок з американськими дипломатами. Наразі триває розслідування. Американські дипломати поки не коментували ситуацію.

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Постраждалих немає

Повідомляється, що посольство США зазнало незначних пошкоджень. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 березня в Норвегії стався вибух поблизу будівлі посольства США в Осло.

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Автор: 

Норвегія (915) посольство (977) США (26742) теракт (1171)
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Топ коментарі
+5
Ні, жінки! 8 березня святкували!
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08.03.2026 17:53 Відповісти
+3
Ні, це луснула совість європейців від стурбованості до України і толерантності до орбанівської вседозволеності.
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08.03.2026 18:09 Відповісти
+2
Та нє, який теракт, просто діти петардами бавилися.
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08.03.2026 17:46 Відповісти
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Та нє, який теракт, просто діти петардами бавилися.
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08.03.2026 17:46 Відповісти
Ні, жінки! 8 березня святкували!
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08.03.2026 17:53 Відповісти
Зарано почали
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08.03.2026 18:09 Відповісти
Ні, це луснула совість європейців від стурбованості до України і толерантності до орбанівської вседозволеності.
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08.03.2026 18:09 Відповісти
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08.03.2026 20:42 Відповісти
Та ні, бути того не може. І хто міг зробити таке? "Біжінці" з Хамасу чи Хезболли? Ці вне підозри як дружана Цезаря! Понаехавші лапті? Ні боже мій! "Святі" ж люди! То може Зінка?
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08.03.2026 18:08 Відповісти
No shit?
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08.03.2026 18:10 Відповісти
не міг, а 100 % був
бєжєнців з африки прихистили , от вони і живуть як їх вдома вчили
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08.03.2026 18:19 Відповісти
Щиро заздрю вашій обізнаності і активності🤣.
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08.03.2026 18:31 Відповісти
Баширов з петровим, продовжують гадити і залякувати банкирів з країн ЄС, щоб тряслися, як зеленський з єрмаком, коли московіт патрушев з КСІР, збили пасажирський літак України!!!
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08.03.2026 18:28 Відповісти
Потужна поліція...
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08.03.2026 18:40 Відповісти
 
 