Вибух біля посольства США в Осло міг бути терористичним актом, - норвезька поліція
Норвезька поліція заявила, що вибух біля американського посольства в Осло, який стався у ніч на 8 березня, міг бути терористичним актом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.
Вибух міг бути терактом
"Однією з гіпотез є те, що це терористичний акт, але ми не повністю впевнені в цьому", - заявив Фроде Ларсен, керівник спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції.
За його словами, правоохоронці не виключають й інших причин вибуху.
Влада Норвегії заявляє, що підтримує зв’язок з американськими дипломатами. Наразі триває розслідування. Американські дипломати поки не коментували ситуацію.
Постраждалих немає
Повідомляється, що посольство США зазнало незначних пошкоджень. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 березня в Норвегії стався вибух поблизу будівлі посольства США в Осло.
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