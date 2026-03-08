Вибух біля посольства США в Осло міг бути терористичним актом, - норвезька поліція

Норвезька поліція заявила, що вибух біля американського посольства в Осло, який стався у ніч на 8 березня, міг бути терористичним актом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

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Вибух міг бути терактом

"Однією з гіпотез є те, що це терористичний акт, але ми не повністю впевнені в цьому", - заявив Фроде Ларсен, керівник спільного слідчого та розвідувального підрозділу поліції.

За його словами, правоохоронці не виключають й інших причин вибуху.

Влада Норвегії заявляє, що підтримує зв’язок з американськими дипломатами. Наразі триває розслідування. Американські дипломати поки не коментували ситуацію.

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Постраждалих немає

Повідомляється, що посольство США зазнало незначних пошкоджень. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 березня в Норвегії стався вибух поблизу будівлі посольства США в Осло.

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